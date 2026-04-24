鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-24 09:37

美伊衝突爆發後發布的第二輪經濟先行指標顯示，美國經濟正從 3 月的近乎停滯狀態中略有回升，但當前的整體通膨情勢則是自 2022 年以來最令人擔憂的。

根據標普全球周四 (23 日) 發布的美國 4 月服務業 PMI，從 3 月創下的三年低點 49.8 升至 51.3，該行業僱用多數的美國人，而美國 4 月製造業 PMI 初值 54，高於前值 52.3，創 47 個月新高，但這一漲幅部分反映出企業為搶購可能因與伊朗的戰爭而短缺的物資所做的努力，更多源於預防性囤貨，而非終端需求的實質性改善。

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當天數據中最令人揪心的景象出現在物價指數方面，製造業受訪者通報商品價格大幅上漲，製造業產品價格通膨達到 10 個月高點；服務業銷售價格漲幅更是明顯加快，創 45 個月來新高。

綜合來看，鑑於能源及各類商品和服務的價格都在飆升，商品和服務的平均售價漲幅已達 2022 年 7 月來最高水準。

一些關鍵細節也顯示，部分企業表示，在價格上漲和供應短缺之前出現了「恐慌性」和「緊急」採購，這與新冠疫情期間出現的問題幾乎如出一轍。

標普全球首席商業經濟學家 Chris Williamson 指出，在經濟成長乏力的大背景下，PMI 所反映的通膨訊號正持續升溫，這使得降息的必要條件變得越發難以滿足。Fed 正面臨成長放緩與通膨上升之間相互對立的困境，降息路徑已不再清晰。

不少業內人士也表示，上述數據意味著 Fed 可能不會急於恢復降息。根據 LSEG 估算，美國利率期貨市場周四定價今年降息幅度約 7 個基點，低於周三 (22 日) 的 10 個基點，而美伊戰爭爆發前市場曾一度完全定價今年將降息兩次。

與此同時，對高通膨的擔憂也令美債和黃金這兩大避險資產，在中東局勢不明朗的背景下反而進一步承壓。10 年期美債殖利率周四盤中一度上漲 5 個基點至 4.35%，隨後回落至 4.32% 附近，現貨金價則下跌約 0.7%，目前正測試 4700 美元大關。