鉅亨網編輯林羿君 2026-04-24 12:00

Meta 於週四發 (23 日) 布的內部信件中告知員工，預計自 5 月 20 日起裁減約 10% 的人力，相當於 8,000 名員工，同時也將凍結 6,000 個職缺。

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同日稍早，微軟也發布公告，向數千名美國員工提供自願離職方案。據知情人士透露，約有 7% 的美國員工符合申請資格，且微軟過去從未推行過如此大規模的優化方案。以微軟截至 2025 年 6 月在美擁有 12.5 萬名員工計算，約有 8,750 人符合此次條件。

隨著科技巨頭投入數十億美元建置資料中心與基礎設施以滿足人工智慧需求，縮減非核心支出已成為當務之急。

微軟正加速在海外佈局，本月甫宣布於日本與澳洲的新投資案；Meta 則預估今年資本支出將創紀錄，並在過去數月與多間 AI 夥伴達成數十億美元的交易。

儘管這兩家公司近年來已執行過多輪裁員，但面對 AI 浪潮的財務壓力，撙節措施仍持續進行。

Meta 人資長蓋爾 (Janelle Gale) 在內部信中坦言，縮減規模是為了持續提升營運效率，平衡其他領域的巨額投資。由於裁員消息先前已提前外洩，為了緩解員工焦慮，公司決定儘早公開。蓋爾承認這項消息令人不安，但認為在當前環境下，這是公司維持發展的最佳路徑。

微軟的人資長艾美 · 柯曼 (Amy Coleman) 則表示，此次方案主要針對年資加年齡總和達 70 歲以上的員工。她在信中強調，公司目前正以空前的速度與急迫感推進，為了維持這種競爭力，必須保持專注並簡化組織架構，以支持整體發展。