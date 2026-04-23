鉅亨網編譯許家華
Nike(NKE-US)周四 (23 日) 宣布啟動今年第二輪裁員，將在全球削減約 1400 個職位，主要集中於科技部門。此舉為公司「Win Now」轉型計畫的一部分，旨在重塑組織架構並提升營運效率，以因應成長放緩與市場競爭加劇。
Nike 營運長 Venkatesh Alagirisamy 在內部備忘錄中表示，此次裁員將影響全球營運體系，涵蓋北美、亞洲與歐洲地區，整體規模占公司全球員工總數不到 2%。他指出，調整將包括重整科技團隊、推動 Air 製造現代化、轉移部分 Converse 鞋類業務，以及將材料供應鏈整合至鞋類與服裝供應鏈團隊。
Alagirisamy 坦言，裁員對受影響員工與團隊而言「相當艱難」，但強調這是公司既有轉型工作的延續，而非新方向。公司表示，受影響員工將自周四起陸續接獲通知。
Nike 發言人指出，此次調整旨在讓組織更符合當前運動市場節奏並加速成長。這也是執行長 Elliott Hill 推動企業轉型的重要一環。近年來，Nike 面臨銷售疲弱壓力，儘管管理層已展開改革，但成效仍伴隨挑戰。
事實上，Nike 今年 1 月才宣布裁撤約 775 個職位，主要集中在美國配送中心，原因是加速導入自動化系統，以提升物流效率。當時公司表示，此舉是為實現「長期且具獲利能力的成長」目標。
此外，去年夏季公司亦進行一輪裁員，影響不到 1% 的企業員工，作為業務重整的一部分。連續多輪裁員顯示 Nike 正積極調整成本結構與營運模式。
在業績方面，Nike(NKE-US) 於上月公布第三財季財報時已警告，全年銷售將持續下滑，主要受中國市場疲弱影響。公司預期當前季度中國市場銷售將下滑約 20%，成為拖累整體表現的關鍵因素。
整體而言，Nike(NKE-US) 透過人力精簡與供應鏈重整，試圖在需求轉弱與競爭激烈的環境中恢復成長動能，但短期內仍面臨營收壓力與轉型陣痛。