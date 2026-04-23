鉅亨網編譯許家華 2026-04-24 07:20

Nike 營運長 Venkatesh Alagirisamy 在內部備忘錄中表示，此次裁員將影響全球營運體系，涵蓋北美、亞洲與歐洲地區，整體規模占公司全球員工總數不到 2%。他指出，調整將包括重整科技團隊、推動 Air 製造現代化、轉移部分 Converse 鞋類業務，以及將材料供應鏈整合至鞋類與服裝供應鏈團隊。

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Alagirisamy 坦言，裁員對受影響員工與團隊而言「相當艱難」，但強調這是公司既有轉型工作的延續，而非新方向。公司表示，受影響員工將自周四起陸續接獲通知。

Nike 發言人指出，此次調整旨在讓組織更符合當前運動市場節奏並加速成長。這也是執行長 Elliott Hill 推動企業轉型的重要一環。近年來，Nike 面臨銷售疲弱壓力，儘管管理層已展開改革，但成效仍伴隨挑戰。

事實上，Nike 今年 1 月才宣布裁撤約 775 個職位，主要集中在美國配送中心，原因是加速導入自動化系統，以提升物流效率。當時公司表示，此舉是為實現「長期且具獲利能力的成長」目標。