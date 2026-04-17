鉅亨網編譯余曉惠
串流巨擘網飛 (Netflix)(NFLX-US) 上季營收大增，但本季財測不如預期，加上董事長兼共同創辦人哈斯汀 (Reed Hastings) 將離開這家由他在 29 年前創立的公司，周四 (16 日) 盤後股價應聲重挫 9%。
在周四發布的致股東信中，Netflix 表示哈斯汀將不會在 6 月的年度會議上競選連任，計劃專注於慈善事業。
這個消息象徵串流產業先驅時代的終結，現年 65 歲的海斯汀當年提供初始資金創業，Netflix 以 DVD 郵寄服務商起步，之後在 1999 年接替共同創辦人 Marc Randolph 出任執行長。他不僅帶領公司挺過與百視達 (Blockbuster) 的激戰，更是 Netflix 轉向串流媒體的幕後推手。
哈斯汀離職的消息傳出後，Netflix 周四盤後大跌 9%，稍早收在平盤附近。這位共同創辦人被認為幫助改革家庭電影和電視節目的播放方式，顛覆了好萊塢的商業模式。
在哈斯汀領導下，Netflix 服務版圖擴及全球超過 190 個國家，成功超越好萊塢各大片廠，打造出全球市值最高的娛樂公司。他在 2023 年 1 月卸下執行長一職，由 Ted Sarandos 與 Greg Peters 接棒。
哈斯汀在致股東信中表示：「我在 Netflix 真正的貢獻並非單一決策，而是聚焦於『會員喜悅』、建立一套能讓後繼者承襲並精進的文化，以及打造一家既能深受會員喜愛，又能讓後代子孫獲得巨大成功的公司。」
Netflix 維持全年財測 (營收 507-517 億美元) 不變，第 2 季營收預料成長 13%，並重申先前的預警：受影集與電影上片時程影響，內容支出將集中在上半年。
Netflix 補充指出，預估第 2 季內容攤銷的年增率將達到今年高峰，然後在下半年放緩。
這是 Netflix 自今年 2 月退出華納兄弟探索 (WBD-US) 併購戰後的首份成績單。此前，網飛在與派拉蒙 (Paramount Skydance)(PSKY-US) 長達數月的拉鋸戰中，股價也一路受打壓，反映投資人擔心潛在交易恐使公司背負沉重債務，華爾街也憂心這代表公司成長已面臨瓶頸。
最終派拉蒙以 1100 億美元奪下華納兄弟 (WBD-US)，該併購案目前正接受美、歐監管機構審查，且面臨好萊塢內部的強烈反對。
網飛共同執行長 Ted Sarandos 與 Greg Peters 在周四的致股東信中表示，收購華納兄弟雖然能為現有策略提供「優質的加速動力」，但強調前提必須是「價格合理」。
Sarandos 在法說會中強調，儘管併購仍是達成目標的工具，但退出此次爭奪戰證明了公司在資本配置上「保持高度紀律」。
在法說會上，Sarandos 強調哈斯汀的離職與華納兄弟探索併購案無關。他表示：「如果有人想從中找尋什麼『宮廷內鬥』的戲碼，恐怕要失望了。哈斯汀是該併購案的大力支持者，他向董事會極力推薦此案，且董事會當時也一致通過支持該交易。」
Netflix 上季營收年增 16% 至 122.5 億美元，優於市場預期，淨利幾乎倍增至 52.8 億美元，折合每股盈餘為 1.23 美元。該公司表示，這主要歸功於營業利益高於預期，以及在退出競購華納兄弟探索 (WBD-US) 交易之後所收到的 28 億美元「分手費」。
在結束併購紛擾後，華爾街正密切關注 Netflix 維持用戶參與度的能力。根據高層，第 1 季各區域的用戶留存率都有所提升。
Netflix 已在今年 3 月調漲訂閱價格，不含廣告的標準方案每月調升至 20 美元 (漲 2 美元)，以進一步推升每用戶平均收入。分析師認為，Netflix 回歸核心事業經營並展現財務自律，有助於重新贏回市場信心。
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