鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-17 08:02

串流巨擘網飛 (Netflix)(NFLX-US) 上季營收大增，但本季財測不如預期，加上董事長兼共同創辦人哈斯汀 (Reed Hastings) 將離開這家由他在 29 年前創立的公司，周四 (16 日) 盤後股價應聲重挫 9%。

在周四發布的致股東信中，Netflix 表示哈斯汀將不會在 6 月的年度會議上競選連任，計劃專注於慈善事業。

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這個消息象徵串流產業先驅時代的終結，現年 65 歲的海斯汀當年提供初始資金創業，Netflix 以 DVD 郵寄服務商起步，之後在 1999 年接替共同創辦人 Marc Randolph 出任執行長。他不僅帶領公司挺過與百視達 (Blockbuster) 的激戰，更是 Netflix 轉向串流媒體的幕後推手。

哈斯汀離職的消息傳出後，Netflix 周四盤後大跌 9%，稍早收在平盤附近。這位共同創辦人被認為幫助改革家庭電影和電視節目的播放方式，顛覆了好萊塢的商業模式。

在哈斯汀領導下，Netflix 服務版圖擴及全球超過 190 個國家，成功超越好萊塢各大片廠，打造出全球市值最高的娛樂公司。他在 2023 年 1 月卸下執行長一職，由 Ted Sarandos 與 Greg Peters 接棒。

哈斯汀在致股東信中表示：「我在 Netflix 真正的貢獻並非單一決策，而是聚焦於『會員喜悅』、建立一套能讓後繼者承襲並精進的文化，以及打造一家既能深受會員喜愛，又能讓後代子孫獲得巨大成功的公司。」

Q2 財測 vs 分析師預測

EPS：78 美分 vs 84 美分

營收：125.7 億美元 vs 126.4 億美元全年財測

Netflix 維持全年財測 (營收 507-517 億美元) 不變，第 2 季營收預料成長 13%，並重申先前的預警：受影集與電影上片時程影響，內容支出將集中在上半年。

Netflix 補充指出，預估第 2 季內容攤銷的年增率將達到今年高峰，然後在下半年放緩。

這是 Netflix 自今年 2 月退出華納兄弟探索 (WBD-US) 併購戰後的首份成績單。此前，網飛在與派拉蒙 (Paramount Skydance)(PSKY-US) 長達數月的拉鋸戰中，股價也一路受打壓，反映投資人擔心潛在交易恐使公司背負沉重債務，華爾街也憂心這代表公司成長已面臨瓶頸。

最終派拉蒙以 1100 億美元奪下華納兄弟 (WBD-US)，該併購案目前正接受美、歐監管機構審查，且面臨好萊塢內部的強烈反對。

網飛共同執行長 Ted Sarandos 與 Greg Peters 在周四的致股東信中表示，收購華納兄弟雖然能為現有策略提供「優質的加速動力」，但強調前提必須是「價格合理」。

Sarandos 在法說會中強調，儘管併購仍是達成目標的工具，但退出此次爭奪戰證明了公司在資本配置上「保持高度紀律」。

在法說會上，Sarandos 強調哈斯汀的離職與華納兄弟探索併購案無關。他表示：「如果有人想從中找尋什麼『宮廷內鬥』的戲碼，恐怕要失望了。哈斯汀是該併購案的大力支持者，他向董事會極力推薦此案，且董事會當時也一致通過支持該交易。」

Q1(3/31 止) 財報關鍵數字 vs 分析師預測

營收：122.5 億美元 vs 121.8 億美元

淨利：52.8 億美元

EPS：1.23 美元 vs 76 美分

Netflix 上季營收年增 16% 至 122.5 億美元，優於市場預期，淨利幾乎倍增至 52.8 億美元，折合每股盈餘為 1.23 美元。該公司表示，這主要歸功於營業利益高於預期，以及在退出競購華納兄弟探索 (WBD-US) 交易之後所收到的 28 億美元「分手費」。

在結束併購紛擾後，華爾街正密切關注 Netflix 維持用戶參與度的能力。根據高層，第 1 季各區域的用戶留存率都有所提升。