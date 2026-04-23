鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-23 14:50

全球 AI 產業估值版圖在本周迎來歷史性翻轉，因矽谷私募二級市場最新交易數據顯示，AI 新創公司 Anthropic 在 Forge Global 等未上市股權交易平台上的估值逼近 1 兆美元，部分賣方報價甚至高達 1.15 兆美元，這讓 Anthropic 身價在三個月內翻漲近 3 倍，更首次在市場預期層面超越 OpenAI(約 8800 億美元)，標誌著資本對 AI 公司的定價邏輯正發生劇變。



過去兩年，OpenAI 憑藉 ChatGPT 先發優勢，始終穩坐 AI 圈的核心位置，擁有最強的品牌心智，但在私募二級市場上，資金流向已悄然改變，Anthropic 此輪估值暴漲，首要推手是極致的「稀缺性」。

與公開市場不同，未上市公司的股權流通極為有限。Anthropic 絕大多數籌碼已被谷歌、亞馬遜等早期戰略投資者長期鎖定，市面上流通的股份極少。

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由於 Anthropic 短期內暫無 IPO 計畫，渴望配置頂級 AI 資產的成長型基金、家族辦公室被迫湧入二級市場爭奪少量籌碼。這種「僧多粥少」局面，加上現有股東因股價暴漲而產生的惜售心理，導致 Anthropic 股價迅速脫離常規基本面，進入由強烈預期主導的上行區間。

相比之下，OpenAI 基本面雖然仍舊強健，但其高達 8520 億美元的融資估值已提前透支未來數年的成長預期，讓二級市場買家在追價時顯得更為謹慎。



Anthropic 被資本重新定價，絕非僅是情緒面的炒作，更深層的原因在於其展現出的「造血能力」。

分析師指出，AI 公司估值邏輯正從早期的「模型能力定生死」，轉向更務實的「入口控制與商業兌現」。

Anthropic 被追捧的兩大核心支柱分別是驚人的收入增長曲線，以及明星產品 Claude Code 的產品延展性。

在商業化方面，Anthropic 展現出比對手更陡峭的上升斜率。據悉，該公司年化經常性收入 (ARR) 已突破 300 億美元大關，且連續多個季度增速超越 OpenAI，證明 Anthropic 已成功將技術優勢轉化為可重複、可擴張的現金流，尤其是在高付費意願的企業級市場，Anthropic 的滲透率正在快速提升。



在產品層面，Claude Code 爆發性增長是抬高 Anthropic 估值上限的關鍵。程式設計被視為 AI 目前最容易兌現價值、且效果最易衡量的場景。Claude Code 不僅是一款輔助工具，更具備「代理 (Agent)」能力，能理解自然語言指令並自主執行多步驟開發任務。這讓 Anthropic 身份從單純的「模型供應商」轉向「開發者基礎設施公司」。

資本市場願意給予 Anthropic 更高溢價，這意味著 Anthropic 有機會佔據軟體開發的入口，將 AI 深度嵌入企業的穩定工作流中。一旦這種依賴性建立，其商業護城河將遠比單純的消費級應用更深。

值得注意的是，Forge Global 等二級交易平台在此次估值跳漲中扮演「放大器」的角色。一級市場融資頻率低且僅限少數機構，而二級平台匯聚了零散的買賣雙方，讓每一次高報價的成交都成為新的價格錨點，進一步強化市場追漲情緒。

Anthropic 此次反超 OpenAI，表面上是一次股權報價的勝利，實則揭示 AI 行業進入下半場的生存法則，也就是資本不再單純為「顛覆性的夢想」買單，而更看重誰能進入高頻、高付費場景，誰能拿下開發者入口，以及誰能展示出清晰的盈利路徑。