鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-22 18:00

知名經濟學家、Mark Zandi 近日再度對美國經濟前景發出警訊，雖然他坦言衰退風險上升，但仍認為只要政策方向調整得當，美國仍有機會避免經濟陷入重大衰退。

根據《Business Insider》報導，Zandi 在商用不動產公司 Marcus & Millichap 舉辦的網路研討會中指出，美國經濟目前的關鍵在於「避免自我設限」，並從他過去曾警告過的部分具破壞性的政策中轉向，就能有機會避開經濟衰退。

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他表示，政府應避免採取適得其反的政策，例如全面性關稅、過於強硬的移民措施，以及引發爭議的外交決策，這些政策正構成經濟成長的「逆風」，並顯著提高衰退風險。

此外，他還強調稱，聯準會維持獨立性也至關重要。

Zandi 表示，雖然其模型的基本情境並未預測未來 12 個月內出現衰退，但目前衰退機率已升高至約 40%，顯示美國經濟基礎仍相當脆弱。

他認為，若要成功避開衰退，白宮須大幅調整經濟政策方向，包括放棄關稅措施，並盡快結束與伊朗相關的軍事衝突。

在貨幣政策方面，Zandi 指出，聯準會應維持利率穩定，至少在通膨數據明確回落之前不宜貿然調整。

他形容當前政策困境在於，面對疲弱的經濟與就業市場，理應降息刺激，但同時通膨壓力仍在，升息又可能抑制成長，因此「最好的做法反而是按兵不動，審慎觀望」。

此外，Zandi 也談及人工智慧（AI）浪潮對經濟的影響。他認為，AI 的快速發展在一定程度上抵銷了關稅與地緣政治衝突帶來的負面影響。儘管目前 AI 對就業市場的影響尚未完全反映在企業利潤與勞動需求上，但他預期未來將逐步顯現。

雖然 Zandi 預測 2026 年初的就業成長動能恐難延續，但他仍強調，只要美國持續朝正確的政策方向前進，就業市場仍有機會逐步回穩。