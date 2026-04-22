鉅亨網新聞中心 2026-04-22 15:30

在美伊緊張關係持續之際，美國總統川普的個人言論正成為外交談判的變數。多名川普政府官員私下坦言，總統頻繁透過社群媒體發表未經協調的談話，已對與伊朗推進中的和談構成實質干擾，甚至削弱美方談判立場。

川普狂發文扯後腿？官員私下抱怨拖累美伊和談進程。(圖:shutterstock)

官員指出，川普近期不僅在公開場合提前披露談判細節，還多次在社群平台發表長篇評論，內容涉及伊朗核計畫、軍事行動與能源封鎖等敏感議題。然而，這些說法往往與實際 \ 進展不符，甚至遭伊朗官方迅速駁斥，進一步加劇雙方的不信任。

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官員坦言，在談判高度敏感的階段，任何公開訊息都可能被放大解讀，而川普的發言風格難以預測，使幕僚團隊難以控管風險。一些人更直言，在總統不願聽取建議的情況下，內部能做的極為有限。

此外，川普過去曾公開威脅攻擊伊朗基礎設施，亦引發外界對其可能違反國際法的質疑。塔夫茨大學教授德雷茲納對此分析指出，這反映出總統在衝動控制與注意力集中方面的缺陷，且內部幕僚開始向媒體洩露消息，顯示行政團隊對現狀深感憂慮 。

川普言論的影響力同時震懾了全球大宗商品市場 。Citadel 大宗商品主管巴拉克指出，衝突初期油氣價格劇烈波動，部分原因正來自川普總統在 Truth Social 上的貼文，市場交易員現在甚至必須專門設置螢幕，來監控總統的社群動態 。

儘管面臨外界批評，白宮新聞秘書萊維特仍堅定捍衛總統的做法，稱川普具備長遠策略，且美國比以往任何時候都更接近達成一項「好的協議」。

目前美國民調顯示，僅有 36% 的民眾支持軍事打擊，且超過半數受訪者認為川普的思維敏捷度有所下降 。