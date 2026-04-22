鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-22 12:14

美國總統川普反覆無常的外交風格，正成為美伊談判的一大絆腳石。除美國持續對伊朗港口實施海上封鎖外，川普頻繁且充滿矛盾的言論，嚴重干擾了巴基斯坦在伊斯蘭瑪巴德居中協調的和平談判進程。

根據《衛報》報導，伊朗外交部雖聲稱不會回應川普每一則（有時一天多達七則）的社群媒體發文，但似乎也無法對其全盤漠視，尤其當這些公開言論常常與美方私下傳遞的訊息相互矛盾。

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伊朗首席談判代表加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）警告，川普藉由「實施封鎖、違反停火協議」，企圖將談判桌變成「投降桌」，或為重啟戰端製造藉口。

他強調：「我們不接受在威脅陰影下進行談判，過去兩週我們已在戰場上準備好揭出新底牌。」

伊朗駐巴基斯坦大使莫加達姆（Reza Amiri Moghadam）則改寫珍 · 奧斯汀（Jane Austen）的名句加以回應，指出：「眾所周知的一個普遍真理是：一個擁有悠久文明的國家，不會在威脅與強迫之下進行談判。」

川普的言行矛盾令各方困擾。伊朗駐迦納的外交機構就整理出川普在 24 小時內的言論指出，他先後「感謝伊朗關閉荷姆茲海峽、威脅伊朗、譴責中國、讚揚中國、宣告封鎖成功、又承認伊朗突破封鎖補給物資、承諾與伊朗達成協議、又揚言對伊朗發動空襲」。

該外交機構形容川普就像一個「WhatsApp」聊天群組。

同時，當伊朗外長阿拉格齊上週五（17 日）發文表示，伊朗願放寬對荷姆茲海峽的部分限制後，川普的回應卻實際上像是在宣告伊朗的失敗，而不是像伊朗所期望的那樣，解除美國的封鎖。

川普隨後在電話採訪中更直言：「他們（伊朗）渴望我開放海峽，但在協議簽署前，我不會開放。」他甚至宣稱：「他們已經同意了一切，包括永遠不再封鎖荷姆茲海峽。」

然而就在隔天，伊朗旋即關閉海峽，令外界再次見識到川普嚴重低估伊朗的決心。

到了本週二（21 日），川普更是在一連串矛盾聲明中表示「預計將發動轟炸」，稱軍方已蓄勢待發；話鋒一轉，卻又說伊朗將出席週三（22 日）的談判。

與此同時，川普還一方面讚揚伊朗，另一方面又對其加以貶抑。

他說：「伊朗可以讓自己站上非常好的位置，成為一個強大且美好的國家。他們擁有令人驚嘆的人民。」

然而，川普隨後又補充說：「他們似乎嗜血，而且由一些非常強硬、且不那麼友善的人領導。我們比他們強硬得多，完全不在同一個層級，但他們必須運用理性與常識，而不是成為一個建立在死亡與恐怖之上的國家。」

分析人士指出，川普此舉或許意在擾亂伊朗的外交判斷，但目前唯一的效果是讓伊朗更加戒慎警惕。

伊朗副外長哈提卜扎德（Saeed Khatibzadeh）本週末就直言說：「他（川普）話太多了。」