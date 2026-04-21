伊朗決定不出席巴基斯坦會談 范斯仍留在白宮尚未啟程

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-22 05:28

伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》週二 (21 日) 報導，伊朗已決定不出席原定在巴基斯坦舉行的相關會談，此前美國總統川普宣布將延長停火，同時繼續對伊朗實施海上封鎖，並保持備戰狀態。

伊朗決定不出席巴基斯坦會談 (圖：shutterstock)

報導指出，伊朗之所以作出此一決定，主要原因在於美國近期談判要求過分，未作出讓步，導致協商氣氛持續僵持。

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伊朗方面表示，鑑於當前局勢，美國正持續阻礙任何具建設性的協議達成，在此情況下參與談判將淪為徒勞，因此決定不與美方進行接觸。

報導進一步指出，伊朗已將相關立場正式通知巴基斯坦，並告知參與斡旋的各方，將不會出席隔日在當地舉行的會談。

伊朗外交部長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 週二稍早表示，美國在荷姆茲海峽的海上封鎖屬於「戰爭行為」，也是「違反停火協議」，並強調華府必須先解除封鎖，談判才會恢復。

川普宣布延長停火 范斯擱置前往巴基斯坦

美伊雙方於 4 月 7 日達成的兩週停火協議即將到期，美國總統川普先前稱，他不預期延長停火期限，此言試圖提高談判壓力。

短短幾個小時後，他卻改口宣布，將延長對伊朗的停火安排，理由是德黑蘭當局內部「嚴重分裂」。

川普透露，他應巴基斯坦陸軍元帥阿西姆 · 穆尼爾與巴基斯坦總理謝里夫的請求，要求暫停對伊朗的攻擊，故他已指示美軍持續執行封鎖行動，並在各方面保持準備狀態，同時將停火延長，直到他們提出方案並完成談判為止。

川普上週日 (19 日) 接受福克斯新聞時就提及伊朗內鬥情況。他當時說：「伊朗溫和派和激進派之間出現些爭鬥，目前還沒有贏家。」

美國副總統范斯 (JD Vance) 、戰爭部長赫格塞斯、國務卿盧比歐、美國中東特使魏科夫和川普女婿庫許納等人週二前往白宮、參加一系列會議，討論下一步行動方案。

《紐約時報》週二報導，范斯原定前往巴基斯坦，進行第二輪與伊朗的和平談判行程，目前已暫時擱置。

知情美國官員指出，行程延後主因在於伊朗尚未回應美方最新提出的談判條件，導致雙方協商進展停滯。

一名伊朗高層官員向《路透》表示，巴基斯坦尚未成功說服美國解除對伊朗港口的海上封鎖，特別是位於荷姆茲海峽附近的關鍵據點，仍是衝突核心癥結。