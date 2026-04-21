AI代理時代來臨！Meta拿員工鍵盤、滑鼠操作數據訓練模型 引爆隱私爭議

鉅亨網編譯許家華 2026-04-22 07:30

Meta(META-US) 正加速推動人工智慧轉型，計劃在美國員工電腦上安裝新追蹤軟體，蒐集滑鼠移動、點擊與鍵盤輸入等操作數據，用於訓練 AI 模型。根據內部備忘錄，該工具名為「Model Capability Initiative(MCI)」，將運行於工作相關應用程式與網站，並不定期截取員工螢幕畫面內容。

（圖：REUTERS/TPG）

公司指出，這項計畫旨在改善 AI 在模擬人類操作電腦方面的能力，例如選擇下拉選單、使用快捷鍵等細節。內部文件強調，員工只需日常工作，即可幫助模型持續優化。此舉為 Meta 推動 AI 代理 (agents) 的重要一環，目標是讓系統能自主完成多數工作任務。

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Meta 技術長 Andrew Bosworth 在另一份備忘錄中表示，公司正加強內部數據收集，將原先的「AI for Work」計畫重新命名為「Agent Transformation Accelerator(ATA)」。他指出，未來願景是由 AI 代理主導工作，人類負責指導、審核與優化，並透過觀察人類介入行為，讓 AI 在下一次表現更佳。

Meta 發言人 Andy Stone 表示，MCI 蒐集的資料僅用於模型訓練，不會用於員工績效評估，並已設置機制保護敏感內容，但未具體說明排除範圍。他強調，若要打造能協助日常工作的 AI 代理，模型必須理解真實使用情境，包括滑鼠操作與介面導航等行為。

在 AI 轉型背景下，企業結構亦同步調整。Meta 計劃自 5 月 20 日起裁減全球約 10% 員工，並考慮在今年稍晚進一步擴大裁員規模。同時，亞馬遜 (AMZN-US) 近月已裁減約 3 萬名企業員工，占白領人力近 10%；金融科技公司 Block(XYZ-US)亦於 2 月裁員近半數員工，顯示 AI 導入正重塑科技業人力需求。

Meta 內部亦鼓勵員工使用 AI 代理進行程式開發等任務，即便短期內效率下降，仍被視為必要轉型過程。公司同時取消部分職能區分，改以「AI builder」作為通用職稱，並成立 Applied AI 工程團隊，專注提升 AI 程式能力，打造可負責產品開發、測試與部署的自動化系統。

不過，該監控措施也引發隱私與勞動權益疑慮。耶魯大學法學教授 Ifeoma Ajunwa 指出，鍵盤記錄與螢幕監控技術過去多用於調查員工不當行為，如今擴展至 AI 訓練用途，意味白領員工正面臨更高程度的即時監控。在美國聯邦層級，企業對員工監控幾乎沒有明確限制，多數州僅要求事前告知。

相比之下，歐洲法規更為嚴格。約克大學學者 Valerio De Stefano 指出，類似監控在歐洲可能違反《一般資料保護規則 (GDPR)》。例如義大利明確禁止以電子方式監控員工生產力，德國法院亦規定僅在重大犯罪嫌疑下才可使用鍵盤記錄技術。