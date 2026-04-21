鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-22 04:42

美國總統川普週二 (21 日) 宣布延長對伊朗的停火安排，理由是德黑蘭當局內部「嚴重分裂」，使談判進程缺乏一致立場。

川普此前曾指出，停火措施預計於週三到期，但在最新聲明中改變立場，決定延長停火期限。

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川普表示：「鑑於伊朗政府內部嚴重分裂 (這並不令人意外)，並應巴基斯坦陸軍元帥阿西姆 · 穆尼爾與巴基斯坦總理謝里夫的請求，我們被要求暫停對伊朗的攻擊，直到其領導層能提出統一方案為止。」

川普寫道：「因此，我已指示美軍持續執行封鎖行動，並在各方面保持準備狀態，同時將停火延長，直到他們提出方案並完成談判為止，無論結果如何。」

伊朗外交部長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 週二稍早表示，美國在荷姆茲海峽的海上封鎖屬於「戰爭行為」，也是「違反停火協議」，並強調華府必須先解除封鎖，談判才會恢復。

歐盟執委會負責交通運輸事務的執委齊齊柯斯塔斯 (Apostolos Tzitzikostas) 警告，若荷姆茲海峽的航行自由無法恢復，對歐洲與全球將帶來災難性後果。

黎巴嫩總理薩萊姆 (Nawaf Salam) 稱，政府雖不尋求與真主黨對抗，但仍將推動解除其武裝。