鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-21 15:00

一艘懸掛伊朗旗幟的貨輪「圖斯卡號」（Touska）週日（19 日）遭美軍登船扣押，多名海事安全消息人士週一（20 日）表示，該船極可能載有華盛頓認定的「兩用物項」，即可以同時用於民間用途與軍事用途的產品。

美軍扣押伊朗貨輪「圖斯卡號」運輸物品曝！曾停靠中國、馬來西亞裝載。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，圖斯卡號隸屬伊朗伊斯蘭共和國航運公司（IRISL），該公司已於 2019 年遭美國制裁，並將其描述為「伊朗擴散活動者與採購代理人的首選航運公司」，其中包括運輸用於伊朗彈道飛彈計畫的相關物資。

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一名消息人士表示，圖斯卡號的船員包括一名伊朗籍船長及多名伊朗船員，但尚不清楚全體船員是否皆為伊朗國籍。

另外兩名消息人士補充指出，IRISL 的船隻由革命衛隊掌控，其船員通常以伊朗人為主，有時也會聘用巴基斯坦籍海員。

根據船舶追蹤平台 Marine Traffic 的數據，該船在伊朗恰巴哈爾港附近的阿曼灣海域遭到扣押，最後一次回報位置為格林威治標準時間 13 時 08 分。

美軍中央司令部表示，圖斯卡號船員在長達六小時的期間內，多次無視警告、拒不服從，且該船違反了美方的封鎖令。

衛星數據分析公司 SynMax 的分析顯示，該船 3 月 25 日停靠上海以北的太倉港，3 月 29 至 30 日抵達廣東高欄港並裝載貨櫃，隨後於 4 月 11 至 12 日在馬來西亞巴生港錨地再次裝載貨物，之後滿載貨櫃駛向阿曼灣。

多名不願具名的安全消息人士透露，初步研判該船在完成亞洲航程後，極可能載有「兩用物項」，且該船過去也曾運載此類物資。

美軍中央司令部此前已將金屬、管材及電子元件等列為可能具軍事用途的「兩用物項」，屬於可被沒收的禁運品，或被扣押。

美國總統川普週日在 Truth Social 平台發文表示，圖斯卡號因「過去的違法紀錄」而受到美國制裁，並稱美軍正在「清查船上貨物」。

伊朗外交部週二（21 日）發表聲明，強烈譴責美軍「攻擊」伊朗商船的行為「違法，且違反國際法」，要求立即釋放該船、船員及其家屬。

伊朗同時警告，此事件已違反本月達成的停火協議，任何進一步升級的後果將由美國承擔。

伊朗軍方則透過官方媒體指控美國犯下「武裝海盜罪行」，並表示已做好應對美軍的準備，但考量到船上有船員家屬同行，目前暫時受到制約。

與此同時，中國外交部發言人週一對美方「強行攔截」伊朗旗幟貨船一事表達關切，呼籲相關方以負責任的態度遵守停火協議。