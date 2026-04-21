鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-21 13:00

美國總統川普周一 (20 日) 在 Truth Social 上發文澄清，以色列從未說服他支持對伊朗開戰，真正讓他下定決心的，是 2023 年 10 月 7 日巴勒斯坦跟以色列大規模衝突爆發後的後續效應，這更加堅定了他「伊朗絕不能擁有核武器」的畢生信念。

不是因為以色列！川普親曝對伊朗開戰真正原因：全因2年半前一場衝突(圖:shutterstock)

川普周一在接受電話採訪時警告，美伊臨時停火將於美東時間周二 (21 日) 晚間 (台灣時間周三上午) 失效，若屆時雙方未達成協議，「那麼大量炸彈將開始爆炸」。這番言論讓本就脆弱的中東局勢再度緊繃，市場與外交界無不嚴陣以待。

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回溯這場軍事衝突的決策過程，《紐約時報》曾在 3 月 2 日刊發長篇報導揭示川普政府是如何一步步走向戰爭的。事實上，從第一任期開始，川普便希望能消除伊朗核計畫的威脅。

去年 12 月，伊朗各地爆發抗議示威，讓美國看到了機會，但當時美軍在周邊兵力不足，既無航空母艦打擊群也缺乏足夠戰機，於是五角大廈在隨後兩個月緊急調兵，派出包含兩艘航艦在內的 10 多艘艦艇駛向中東，並增派大批戰機、轟炸機、加油機與防空系統，到今年 2 月中已建立起可支持數周作戰的軍力。

在此期間，美國中東問題特使威科夫、川普女婿庫許納與伊朗進行間接外交接觸，磋商核計劃等議題。

但在川普核心「小圈子」，看好和談的人不多，軍事選項從未被排除，幕僚間的分歧主要集中於行動規模與目標。

紐時報導還提到，此前成功抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動讓川普信心膨脹，但美軍參謀長聯席會議主席凱恩等人認為伊朗局勢比委內瑞拉複雜得多。

有趣的是，川普最初傾向「以打促談」，視情況逐步升級戰事，而被部分人視為「反干涉派」的副總統范斯反而主張若決定動武就應採取「大而快」模式。

在今年 2 月 18 日白宮戰情室閉門會議上，范斯的觀點似乎引發廣泛共鳴，接下來幾天越來多官員認為美以應聯合打擊伊朗導彈與核計畫，甚至針對伊朗領導層。

紐時也指出，以色列總理尼坦雅亞胡去年 12 月與今年 2 月兩度訪美，先是請求同意以色列打擊伊朗飛彈基地，後是期望美國參戰，某種程度上這場打擊行動可視為以色列的勝利，美國成了幫助以色列推翻伊朗領導層的夥伴。

到 2 月下旬，特朗普親信圈中反戰聲音已非常微弱，保守派媒體人 Tucker Carlson 可能是唯一例外。

Carlson 警告，開戰將讓美軍、能源市場與波斯灣國家面臨風險，認為川普應「約束」尼坦雅胡，川普則回應稱「別無選擇」，在即將到來的軍事行動中只能與以色列共進退。

到了 2 月 26 日，美伊在日內瓦再次談判，雙方在核材料處置等關鍵議題分歧巨大，威科夫與庫許納回報白宮認為協議無法達成。當天與川普會面的共和黨參議員 Lindsey Graham 透露，川普為此「感到沮喪」，覺得伊朗人不願妥協。

長期追蹤伊朗領袖動向的中情局 (CIA) 獲悉，伊朗最高領袖哈米尼 2 月 28 日上午在德黑蘭住所開會。基於此份情報，美以領導人決定以一場「斬首行動」揭開對伊朗全面軍事打擊的序幕。