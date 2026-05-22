鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-23 07:14

國際油價周五 (22 日) 上漲，但周線大幅下跌，反映有關美國和伊朗之間牽動荷姆茲海峽重開的和平談判消息反反覆覆，牽動著投資人的心並讓油價走勢劇烈震盪。

〈能源盤後〉美伊談判消息紛飛 油價周線大幅下跌 (圖:Reuters/TPG)

布蘭特原油期貨收盤上漲 96 美分或 0.94%，收在每桶 103.54 美元，盤中稍早漲逾 3%。

美國西德州中級原油 (WTI) 期貨上漲 25 美分或 0.26%，收在每桶 96.60 美元，盤中稍早漲逾 3%。

油價周線收黑，布蘭特下跌 5.48%，西德州大跌 8.37%。

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Price Futures Group 高級分析師 Phil Flynn 說：「太多消息反反覆覆的，讓人很難跟得上節奏。現在的說法是，伊朗將交出鈾以換取解除制裁。但新聞在墨跡未乾之前就又變了。」

伊斯蘭堡一名外交領域的消息人士向伊朗國家通訊社 IRNA 透露，巴基斯坦陸軍參謀長已啟程前往伊朗。在此之前，一名來自伊朗的消息人士表示，伊朗與美國的分歧已有所縮小，美國國務卿盧比歐 (Mark Rubio) 也表示，談判中出現了「一些正面跡象」。

盧比歐在瑞典參加完北約 (NATO) 部長級會議後向記者說：「確實取得一些進展。我不會誇大其詞，也不會輕描淡寫。還有更多工作要做。我們尚未達成目標。希望我們能最終達成。」

盧比歐表示，美國正與協助促成伊朗談判的巴基斯坦人士保持密切溝通。

目前看來，各方對德黑蘭的鈾庫存以及荷姆茲海峽管理問題上，仍存在分歧。

盧比歐還表示，美國尚未請求北約盟國協助重開荷姆茲海峽。

PVM Oil Associates 分析師 Tamas Varga 表示，由於行經荷姆茲海峽的石油運輸量銳減，全球石油庫存正以驚人的速度減少。

一位知情人士周五表示，卡達談判代表團周五已在美國協調下抵達德黑蘭，盼能協助促成協議。

在美國、以色列與伊朗的衝突中，脆弱的停火協議已持續六周，在油價居高不下的情況下，投資人高度擔憂通膨及全球經濟前景。

阿聯國家石油公司 (ADNOC) 主管表示，即使衝突現在就結束，荷姆茲海峽的石油運輸量也無法在 2027 年第 1 季或第 2 季之前完全恢復。