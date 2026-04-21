美軍扣押伊朗船隻 可能運軍民兩用物品 航線涉中國港口

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-21 09:25

海事安全消息人士周一（20 日）表示，周日被美軍登船扣押的伊朗籍貨櫃船「圖斯卡號」（Touska）很可能裝載了華盛頓認定的「軍民兩用」物品，即既可用於軍事也可用於民用的貨物。

美軍扣押伊朗船隻可能運軍民兩用物品。（圖：Shutterstock）

Marine Traffic 船舶追蹤平台的數據顯示，這艘貨櫃船隸屬於已遭美國制裁的伊朗伊斯蘭共和國航運公司（IRISL）集團，周日在阿曼灣、伊朗恰巴哈爾港外海被登船檢查，並在 1308 GMT（台灣時間 21:08）最後一次通報位置。

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美國中央司令部表示，「圖斯卡號」船員在長達六小時內未遵守多次警告，違反美國實施的海上封鎖。

據《路透社》報導，不願具名安全消息人士透露，經初步評估，該船在從亞洲航行返程後，所載貨物很可能包含軍民兩用物品。

其中一名消息人士表示，該船曾運輸過被認定為軍民兩用的物資。

消息人士未具體說明這些物品的細節。美國中央司令部曾表示，金屬、管材、電子元件等貨物既可用於工業用途，也可能具有軍事用途，屬於可被扣押的範圍。

據伊朗國家媒體周一報導，伊朗軍方稱該船從中國駛來，並指責美國的「武裝海盜行為」。伊朗表示，已準備好就這種「公然侵略」與美軍對抗，但船上有船員家屬在場而受到制約。

據數據分析公司 SynMax 的衛星分析，該船於 3 月 25 日在中國太倉港靠泊，並於 3 月 29 日至 30 日抵達中國南部高欄港。