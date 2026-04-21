鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-21 15:04

南韓 4 月前 20 天出口保持強勁成長態勢，半導體出口猛增近兩倍、電腦周邊出口狂飆四倍，顯示即使油價飆漲加上韓元貶值導致通膨風險升溫，外銷需求依然韌性十足。

根據南韓海關周二 (21 日) 公布的數據，4 月前 20 天出口額經工作日調整後年增 49.4%，表現優於 3 月同期的 40.4% 增幅。若以未經調整的原始數據計算，出口同樣成長 49.4%，進口則成長 17.7%，貿易順差為 104 億美元。

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在人工智慧 (AI) 與資料中心投資熱潮帶動下，4 月前 20 天的半導體出口激增 182.5%，成為整體出口成長的主要引擎。電腦周邊設備出口大增 399%。此外，油品出口成長 48.4%，反映原油價格走高，不過，汽車與汽車零組件出口雙雙下滑。

出口地方面，對中國出口成長 70.9%，對美國出口成長 51.7%，反映主要市場需求持續強勁。對歐盟與台灣的出口則分別成長 10.5% 與 77.1%。

這份數據顯示出，儘管伊朗衝突引發的不確定性刺激油價上漲並推升進口成本，也讓高度依賴能源進口的南韓經濟面臨更大的通膨升溫壓力，但南韓的出口引擎目前依然完好。

但外部衝擊也正迅速傳導至國內經濟：南韓 3 月進口價格跳升約 16%，創下近 30 年來最大漲幅。出口價格同樣較前月上漲逾 16%。