鉅亨網新聞中心 2026-04-21 11:10

隨著中東局勢動盪導致關鍵航運路線中斷，過度依賴該地區鋁金屬供應的日本製造業正深陷嚴重的「斷鋁」危機。

中東戰火燒向製造業！日本陷入斷鋁危機 豐田等車企面臨減產。(圖:shutterstock)

由於日本本土汽車產業約有 7 成鋁原料仰賴中東進口，目前多家龍頭企業如豐田汽車（Toyota）及 Denso 均面臨產能調整的壓力，甚至被迫削減產量，緊急轉向東南亞等地區尋找替代來源。

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這場供應鏈風暴不僅推升全球鋁價大漲約 13%，更直接威脅到日本中下游廠商的生存。以愛知縣的加藤輕金屬工業為例，該公司每月進口的鋁原料約有一半來自杜拜，目前供貨已完全中斷。

儘管現有庫存尚可支撐至 5 月，但企業端普遍預期，若無法順利銜接新供應源，本月底至 5 月初將迎來大規模的供應中斷。

日本汽車工業協會對此表示憂慮，直言衝突已實質影響到零件交付與整體物流作業。

分析師警告，這場危機可能演變為長期的全球性短缺。由於中東最大鋁生產商阿聯酋環球鋁業（EGA）恢復產能至少需耗時一年，加上波斯灣塞港問題與提煉廠復工的技術門檻，即便區域衝突能迅速達成和平協議，航運與供應要恢復至正常水準仍需數月時間。標普全球分析師指出，日本首當其衝，與韓國、東南亞同屬風險最高的地區。

相較於擁有國內產能與加拿大支援的美國，日本鋁供應體系顯得極為脆弱。日本鋁業協會對此發出警示，隨著庫存逐漸耗盡，中小企業的擔憂日益加劇。