鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-21 09:11

在晶片股領漲帶動下，南韓綜合股指 (KOSPI) 周二 (21 日) 開盤跳漲逾 2%，衝破 6300 點大關，最高來到 6355.39 點的歷史新高水準，主要受惠於 AI 交易重拾動力，加上投資人對美伊和平協定的樂觀情緒重新燃起。

再創史高！美伊有望延長停火 韓股今早開盤強漲逾2.2% 衝破6350點(圖:shutterstock)

KOSPI 周二早盤一度大漲 2.2%，創下紀錄新高，該指數周一 (20 日) 已幾乎收復美伊戰爭引發的所有跌幅。 該指數今年迄今上漲逾 50%，成為全球表現最佳的股市之一。KOSPI 前一波高點是在今年 2 月 26 日，當時收在 6307.27 點

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這一新里程碑的達成，正值投資人持續對晶片供應緊張等 AI 類股展現出熱情。此外，軍工族群和電力設備的需求，以及旨在提高股東回報和改善公司治理的官方舉措，也支撐著規模達 3.8 兆美元的南韓市場。