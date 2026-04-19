鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-20 06:00

南韓就業市場持續低迷，今年第一季失業人口時隔五年再度突破百萬大關，青年失業問題尤其嚴峻。

根據南韓國家數據局周日 (19 日) 發布的就業動向，今年首季平均失業人數達 102 點 9 萬人，較去年同期增加 4.9 萬人，這是自 2021 年第一季的 138 萬人以來，單季失業人數首次重回百萬水準。

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回顧近年數據，第一季失業人數從新冠疫情高峰後逐年下降，但在 2024 年回升至 96 萬人後，連 3 年呈現增長趨勢。

數據顯示，青年就業形勢更加嚴峻。15-29 歲青年失業者達 27.2 萬人，占整體失業人口的 26.4%，相當於每四名失業者中就有一人是青年。南韓青年失業率為 7.4%，較去年同期上升 0.6 個百分點，創下 2021 年新冠疫情高峰期以來的五年新高。

南韓官員分析，部分公共崗位項目重啟延遲，加上報考公務員人數增加，導致求職者短暫被列為失業人口。

此外，企業偏好有經驗的人才並擴大常態招聘，以及年輕人初次就業時間不斷延後，使得愈來愈多年輕人直到 30 歲後才進入穩定的就業市場。

面對此一困境，南韓政府預計於本月內公布「青年新政推進方案」，重點涵蓋提升青年就業技能、提供更多實習與工作經驗機會、協助青年重返職場以及強化社會援助等措施。