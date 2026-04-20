鉅亨網編譯段智恆 2026-04-21 02:00



根據《路透》報導，美國總統川普周一 (20 日) 表示，隨著伊朗戰事結束，美國汽油價格可望迅速回落，並駁斥能源部長萊特 (Chris Wright) 對油價走勢的看法。川普直言，萊特預估油價需至 2027 年才會明顯下降的說法「完全錯誤」，強調價格將在衝突落幕後「很快下滑」。

萊特日前接受媒體訪問時指出，汽油價格降至每加侖 3 美元以下「可能在今年稍晚發生，也可能要等到明年」。他同時表示，一旦衝突結束，能源價格確實有機會回落，但目前仍看不到明確終點。外界普遍認為，在停火協議即將到期、後續談判仍未明朗之際，油價走勢仍高度取決於地緣政治發展。

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數據顯示，美國目前平均汽油價格約為每加侖 4.04 美元，明顯高於一年前的 3.15 美元，國際油價週一亦上漲約 5%。伊朗封鎖荷姆茲海峽，使全球能源供應受阻，進一步推升油價壓力。該海峽為全球重要運輸通道，約承擔兩成石油與天然氣運輸量。