鉅亨網編譯段智恆
根據《路透》報導，美國總統川普周一 (20 日) 表示，隨著伊朗戰事結束，美國汽油價格可望迅速回落，並駁斥能源部長萊特 (Chris Wright) 對油價走勢的看法。川普直言，萊特預估油價需至 2027 年才會明顯下降的說法「完全錯誤」，強調價格將在衝突落幕後「很快下滑」。
萊特日前接受媒體訪問時指出，汽油價格降至每加侖 3 美元以下「可能在今年稍晚發生，也可能要等到明年」。他同時表示，一旦衝突結束，能源價格確實有機會回落，但目前仍看不到明確終點。外界普遍認為，在停火協議即將到期、後續談判仍未明朗之際，油價走勢仍高度取決於地緣政治發展。
數據顯示，美國目前平均汽油價格約為每加侖 4.04 美元，明顯高於一年前的 3.15 美元，國際油價週一亦上漲約 5%。伊朗封鎖荷姆茲海峽，使全球能源供應受阻，進一步推升油價壓力。該海峽為全球重要運輸通道，約承擔兩成石油與天然氣運輸量。
能源價格上漲亦已外溢至其他領域，包括機票、住房、肥料與食品等成本同步攀升，加劇通膨壓力。面對即將到來的 11 月期中選舉，川普政府承受降低生活成本的政治壓力，儘管川普曾表示油價可能維持高檔至選舉前，但仍持續釋出價格將回落的訊號。美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 亦預期，汽油價格今年夏季有機會回落至每加侖 3 美元區間。
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