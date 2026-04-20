鉅亨網編譯許家華 2026-04-21 04:30

隨著停火期限進入最後倒數，美國與伊朗之間的和平談判前景陷入高度不確定。根據《路透》報導，伊朗正考慮是否派員前往巴基斯坦參與與美方的談判，但尚未做出最終決定。伊朗高層官員透露，德黑蘭目前「正面評估」參與可能性，語氣較先前強硬拒絕立場出現轉變，顯示局勢仍有轉圜空間。

美方方面，外界一度傳出副總統范斯 (JD Vance) 已啟程前往伊斯蘭馬巴德，但知情人士澄清其仍在美國境內，進一步增添談判不確定性。此輪為期兩周的停火由川普於 4 月 7 日宣布，預計將於美東時間周三晚間 8 時到期 (格林威治時間周四凌晨 0 時，伊朗時間周四清晨 3 時 30 分)，目前尚未確認是否延長。

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巴基斯坦作為主要斡旋方，正積極推動雙方重返談判桌。巴基斯坦軍方領袖阿西姆・穆尼爾據傳已向川普表達，美國對伊朗港口的封鎖是談判的重大障礙，而川普則承諾將考慮解除相關措施。伊朗方面亦指出，若封鎖問題獲得解決，將有助於其參與談判。

目前美國仍維持對伊朗港口的封鎖，而伊朗則對全球能源命脈荷姆茲海峽實施過封鎖並一度解除後再度收緊。該水道通常承載全球約五分之一的石油與液化天然氣運輸。市場對停火破裂的憂慮推升油價上漲約 5%，航運數據顯示該海峽一度在 12 小時內僅有 3 艘船通過，幾近停擺，突顯地緣政治風險對能源供應的衝擊。

軍事緊張局勢亦持續升溫。美軍表示，日前在長達 6 小時對峙後，對一艘懸掛伊朗國旗、駛往阿巴斯港的貨輪開火並癱瘓其引擎，美軍中央司令部公布畫面顯示海軍陸戰隊從直升機垂降登船。美方懷疑該船載有可軍民兩用物資，而伊朗則指控此舉為「武裝海盜行為」，並警告將準備回應，但受限於船上船員家屬安全暫未採取行動。

伊朗總統 Masoud Pezeshkian 則公開批評美國釋出「矛盾且不具建設性」訊號，強調伊朗不會屈服於壓力。另一方面，中國國家主席習近平亦對事件表達關切，呼籲恢復航運正常並透過外交手段解決衝突。中國為伊朗原油主要買家，其立場對局勢具有關鍵影響。

儘管局勢高度不確定，巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德仍持續為潛在會談做準備，已部署近 2 萬名安全人員以防突發狀況。同時，美國亦計劃於周四在華盛頓舉行以色列與黎巴嫩之間的新一輪大使級會談，試圖穩住另一條脆弱停火戰線。