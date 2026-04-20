鉅亨網編譯段智恆 2026-04-21 00:10

美國總統川普周一 (20 日) 透過社群平台 Truth Social 發文表示，以色列並未說服他對伊朗開戰，駁斥外界指其決策受以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 影響的說法。

川普指出，對伊採取行動的原因，來自去年 10 月 7 日事件，以及他長期以來認為伊朗「絕不能擁有核武」的立場。他並批評媒體與民調，指稱多數評論為「假新聞」，內容充斥不實與捏造，並質疑相關數據遭操縱。

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圖：川普 Truth Social

他同時表示，伊朗未來發展將「令人驚艷」，並暗示可能出現政權更替，稱若伊朗新領導層作出正確決策，國家有機會迎來繁榮。

上述發言正值美國準備在巴基斯坦重啟與伊朗談判之際，但伊朗是否參與仍未定案，且停火協議即將到期，使區域局勢充滿不確定性。

市場人士指出，川普此番發言除釐清對伊決策來源，也帶有內部政治訊號，試圖淡化外界對其受以色列影響的質疑，並重申反核立場的政策一致性。在停火期限將至、談判尚未明朗之際，相關表態有助穩定支持者與市場預期。