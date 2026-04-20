鉅亨網編譯段智恆 2026-04-21 01:30

《華爾街日報》(WSJ) 報導，軟體大廠 Adobe(ADBE-US) 周一 (20 日) 推出一系列人工智慧 (AI) 代理 (Agents) 產品，協助企業自動化數位行銷與客戶體驗管理，試圖在 AI 顛覆軟體產業之際鞏固自身競爭力。此次發布的核心產品為「CX Enterprise」，主打透過 AI 代理提升企業在客戶互動、銷售與品牌忠誠度等關鍵領域的效率。

軟體霸主壓力來了？Adobe出招搶AI市場(圖：REUTERS/TPG)

該消息發布之際，Adobe 正於美國拉斯維加斯舉行年度數位行銷與客戶體驗大會。不過，相較過往市場對其 AI 布局的期待，投資人目前更關注的是公司是否能在 AI 原生軟體競爭中維持領先地位。執行長納拉延 (Shantanu Narayen) 坦言，AI 將帶來全新應用與商業模式，產業結構勢必改變。

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推出 AI 代理平台 強化企業應用與競爭優勢

Adobe 表示，CX Enterprise 平台可讓企業運用 AI 代理執行多項任務，包括整合多個 AI 系統、分析企業數據並生成行銷策略，甚至自動執行相關計畫。其中，「CX Enterprise Coworker」可獨立完成任務，並協調其他 AI 代理，提升整體營運效率。

此外，Adobe 宣布將與超過 30 家 AI 平台與科技公司合作，包括亞馬遜雲端服務 (AWS)(AMZN-US)、微軟 (MSFT-US)、Anthropic、OpenAI 與輝達 (NVDA-US)，打造跨平台的 AI 代理生態系。公司指出，這將使企業客戶能在不同平台間整合 AI 能力，進一步擴大應用場景。

Adobe 強調，其優勢在於掌握企業客戶的重要資料與工作流程，能在高度監管與複雜環境中提供可靠的 AI 解決方案，與消費級 AI 工具形成差異。市場分析人士指出，這將有助 Adobe 在企業市場維持競爭力。

AI 競爭升溫與領導交替 市場關注轉型成效

儘管 Adobe 早期受惠於 AI 熱潮，推出自家 Firefly 模型，但近期市場對其能否應對 AI 競爭的能力產生疑慮。來自 Anthropic 與 OpenAI 等公司推出的新工具，加劇投資人擔憂，導致軟體與數據相關股票市值大幅縮水。Adobe 股價今年以來已下跌約三成。

另一方面，Adobe 近期亦面臨領導層變動。納拉延在今年 3 月宣布將卸任執行長一職，結束長達 18 年的任期。市場對此反應不一，部分分析師認為有助公司轉型，也有意見指出此舉增加不確定性。

在競爭方面，設計平台 Canva 與 Anthropic 等新創企業持續推出 AI 功能，對 Adobe 既有業務形成壓力。儘管如此，業界普遍認為，企業不會立即全面轉向新工具，Adobe 所掌握的關鍵數據與既有系統仍具高度黏著性。