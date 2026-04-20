軟體霸主壓力來了？Adobe出招搶AI市場
鉅亨網編譯段智恆
《華爾街日報》(WSJ) 報導，軟體大廠 Adobe(ADBE-US) 周一 (20 日) 推出一系列人工智慧 (AI) 代理 (Agents) 產品，協助企業自動化數位行銷與客戶體驗管理，試圖在 AI 顛覆軟體產業之際鞏固自身競爭力。此次發布的核心產品為「CX Enterprise」，主打透過 AI 代理提升企業在客戶互動、銷售與品牌忠誠度等關鍵領域的效率。
該消息發布之際，Adobe 正於美國拉斯維加斯舉行年度數位行銷與客戶體驗大會。不過，相較過往市場對其 AI 布局的期待，投資人目前更關注的是公司是否能在 AI 原生軟體競爭中維持領先地位。執行長納拉延 (Shantanu Narayen) 坦言，AI 將帶來全新應用與商業模式，產業結構勢必改變。
推出 AI 代理平台 強化企業應用與競爭優勢
Adobe 表示，CX Enterprise 平台可讓企業運用 AI 代理執行多項任務，包括整合多個 AI 系統、分析企業數據並生成行銷策略，甚至自動執行相關計畫。其中，「CX Enterprise Coworker」可獨立完成任務，並協調其他 AI 代理，提升整體營運效率。
此外，Adobe 宣布將與超過 30 家 AI 平台與科技公司合作，包括亞馬遜雲端服務 (AWS)(AMZN-US)、微軟 (MSFT-US)、Anthropic、OpenAI 與輝達 (NVDA-US)，打造跨平台的 AI 代理生態系。公司指出，這將使企業客戶能在不同平台間整合 AI 能力，進一步擴大應用場景。
Adobe 強調，其優勢在於掌握企業客戶的重要資料與工作流程，能在高度監管與複雜環境中提供可靠的 AI 解決方案，與消費級 AI 工具形成差異。市場分析人士指出，這將有助 Adobe 在企業市場維持競爭力。
AI 競爭升溫與領導交替 市場關注轉型成效
儘管 Adobe 早期受惠於 AI 熱潮，推出自家 Firefly 模型，但近期市場對其能否應對 AI 競爭的能力產生疑慮。來自 Anthropic 與 OpenAI 等公司推出的新工具，加劇投資人擔憂，導致軟體與數據相關股票市值大幅縮水。Adobe 股價今年以來已下跌約三成。
另一方面，Adobe 近期亦面臨領導層變動。納拉延在今年 3 月宣布將卸任執行長一職，結束長達 18 年的任期。市場對此反應不一，部分分析師認為有助公司轉型，也有意見指出此舉增加不確定性。
在競爭方面，設計平台 Canva 與 Anthropic 等新創企業持續推出 AI 功能，對 Adobe 既有業務形成壓力。儘管如此，業界普遍認為，企業不會立即全面轉向新工具，Adobe 所掌握的關鍵數據與既有系統仍具高度黏著性。
Adobe 指出，未來將持續投入 AI 產品研發，並尋找具備產品與市場經驗的新任執行長，以帶領公司在 AI 代理時代維持競爭優勢。
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