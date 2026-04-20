R2上市前夕出意外！龍捲風突襲Rivian工廠 物流設施受損 但本周可望恢復運作

鉅亨網編譯許家華 2026-04-21 04:00

美國電動車製造商 Rivian Automotive(RIVN-US) 位於伊利諾州中部的工廠上周末遭龍捲風侵襲，正值公司關鍵新車 R2 上市前夕，引發市場對生產與供應節奏的關注。根據執行長 RJ Scaringe 周日晚間發給員工的內部訊息，龍捲風直接掠過廠區，造成部分設施受損。

（圖：REUTERS/TPG）

Scaringe 指出，受影響區域主要為用於 R2 零組件儲存與物流運作的建築，該車款被視為 Rivian 擴大市場的重要產品，預計於今年春季上市銷售。儘管如此，工廠其他關鍵區域，包括組裝產線，仍維持正常運作，公司預期受損區域本周內可恢復營運。

‌



公司發言人表示，此次事件未造成人員傷亡。Scaringe 在訊息中強調，「雖然 2 號廠房受到損壞，且目前暫時關閉以進行評估，但令人鬆一口氣的是，工廠並無人員受傷」。他並補充，公司當前首要任務是確保位於伊利諾州 Normal 廠區員工的安全與支援，後續將在有更多資訊時對外說明。

根據先前由科技媒體報導並在網路流傳的現場照片顯示，該新建廠房的屋頂與至少一面牆體出現明顯損毀。美國國家氣象局指出，此次事件發生於上周五席捲美國中西部上游地區的一波「顯著龍捲風爆發」期間，工廠附近確認出現的龍捲風被歸類為 EF1 等級，最大風速約達每小時 100 英里 (約 161 公里)。