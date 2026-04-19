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美伊衝突恐數日內再爆發？川普緊急召開白宮戰情室會議、荷姆茲海峽危機升溫　

鉅亨網編譯莊閔棻

據悉，美國總統川普週六（18 日）在白宮戰情室召集多名核心閣員，緊急討論荷姆茲海峽局勢惡化及美伊談判前景。

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川普緊急召開白宮戰情室會議。(圖：REUTERS/TPG)

根據《Axios》報導，一名美國高級官員警告，若談判近期無法取得突破，武裝衝突恐將在「未來幾天」內重新爆發。


據悉，目前美伊停火協議即將屆滿，而雙方下一輪談判的時間尚未確定，局勢正處於高度敏感的關鍵節點。

一名熟悉談判細節的消息人士透露，儘管雙方在伊朗鈾濃縮活動及其濃縮鈾庫存問題上已略有進展，但荷姆茲海峽危機卻在此時再度升級。

此次白宮戰情室會議的與會人員陣容包括美國副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、財政部長貝森特（Scott Bessent）悉數出席。

此外，白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）、總統特使威特科夫（Steve Witkoff）、中情局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）及參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）亦在列席之中。

川普同日在白宮向媒體表示，美伊雙方目前正進行「非常好的對話」，整體情況進展「非常順利」。

不過，他同時強硬表態：「我們正在和他們談，他們又想封鎖海峽，但伊朗無法要挾我們。今天結束前會有消息。」

然而，伊朗方面的表態卻顯示出截然不同的姿態。伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人 18 日聲稱，由於美國「屢次違背承諾」，伊朗對荷姆茲海峽的管控已恢復至先前狀態，強調該海峽目前處於伊朗武裝部隊的「嚴格管理和控制之下」。

伊朗外交部發言人巴加埃於 19 日凌晨發出強硬聲明，稱自美國與以色列的軍事行動將美方勢力帶入海峽周邊之際，荷姆茲海峽的無條件過境通行便「已成為歷史」。

針對歐盟要求伊朗遵守國際法、無條件開放海峽的呼籲，巴加埃在社群媒體上予以嚴詞批駁，指責歐盟在高談「國際法」之際，卻對美國與以色列的侵略行為縱容默許，對伊朗人民所受的暴行視而不見，斥歐洲相關言論是「言行不一的虛偽表演」，長期奉行雙重標準。

巴加埃並強調，現行國際法並無任何條款禁止伊朗作為海峽沿岸國採取必要措施，阻止荷姆茲海峽被用於對伊朗發動軍事侵略。


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