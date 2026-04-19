川普對伊朗嘴硬但其實內心充滿恐懼？WSJ揭美國決策內幕

鉅亨網新聞中心 2026-04-19 17:00

知情人士透露，美國總統川普在對伊朗軍事行動期間，展現出截然矛盾的領導風格，一方面擺出強硬姿態，另一方面卻對美軍傷亡深感畏懼，其即興發言與衝動決策更令幕僚們疲於應對。

川普對伊朗嘴硬但其實內心充滿恐懼。(圖：REUTERS/TPG)

根據《華爾街日報》報導，接近川普的人士透露，川普在與包括顧問賴特及財政部長貝森特通話時，立場反覆不定：一方面顧慮經濟衝擊，另一方面又傾向持續軍事行動。

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報導指出，耶穌受難日當天，一架美軍戰機在伊朗境內遭擊落，兩名飛行員下落不明。消息傳至白宮，川普在幾乎空無一人的西翼大聲咆哮數小時，反覆抱怨「歐洲人根本沒幫上忙」。

據悉，1979 年伊朗人質危機的陰影始終縈繞在川普的心頭。高級幕僚認為，川普的焦躁情緒在關鍵決策時刻有害無益，甚至因此刻意將他擋在即時研判的房間之外，僅在關鍵節點向他匯報。

直到深夜，第二名飛行員在高風險救援行動中獲救，一場可能成為川普執政生涯最大危機的事件，才總算化險為夷。

凌晨入睡後，川普僅休息六小時便再度出擊。復活節清晨，他透過社群媒體以粗口怒嗆伊朗，要求對方開放荷姆茲海峽，並在帖文末附上一段伊斯蘭祈禱文，引發國內基督教領袖及共和黨參議員強烈反彈。

事後川普向顧問表示，此舉出於個人構思，目的是讓自己看起來「盡可能不穩定且具威脅性」，以逼迫伊朗回到談判桌前。他甚至問幕僚：「效果如何？」

復活節後的週二，川普發出其任期內最強烈的最後通牒，揚言若伊朗不在 12 小時內達成協議，整個文明將面臨毀滅。

幕僚透露，此文係即興發布，並非國家安全計畫的一部分，卻令全球為之震驚。國務卿盧比歐私下表示，這樣的措辭或許真能促使伊朗談判。

最終，在最後期限不到 90 分鐘時，川普宣布達成一項為期兩週的脆弱停火協議。

儘管言詞強硬，川普在實際軍事部署上卻屢屢退縮。知情人士透露，他拒絕下令攻佔伊朗石油出口重鎮哈爾克島，原因是擔心美軍傷亡「高得無法接受」。他說：「他們會成為活靶。」

荷姆茲海峽遭封鎖後，川普對局勢之脆弱深感震驚，稱「一個人用無人機就能把它封鎖起來」，對這條關鍵水道如此不堪一擊表示憤怒。

隨著戰事拖延，全球約 20% 的石油供應受阻，美國油價已突破每加侖 4 美元大關，能源業界領袖對局勢深感憂慮。

幕僚向川普展示期中選舉民調，顯示戰爭正拖累共和黨候選人支持率。

在外交戰線，歐洲盟友與北約一致拒絕加入美國的伊朗行動。川普為此大為光火，他因英國遲遲不允許美軍使用基地而惱怒，並在白宫會面中用誇張的法語腔嘲弄法國總統馬克宏的名字。

令外界難以置信的是，即便戰事膠著，川普仍將相當精力投注於白宮草坪宴會廳的興建計畫，每週召開多次會議，自詡「總承包商」。

戰爭爆發數小時後，他亦堅持出席海湖莊園籌款晚宴，稱「無論如何都要吃晚飯」。

此外，據參加白宮招待會的人士透露，川普甚至曾考慮授予自己美國最高軍事榮譽：榮譽勳章，並以親赴伊拉克探視士兵時飛機在黑暗中降落的驚險經歷，作為自己理應獲獎的佐證。

不過，白宮發言人萊維特事後表示，川普當時只是在開玩笑。

美國企業研究所資深研究員沙克指出：「我們目睹了驚人的軍事勝利，但這並不能帶來最終的勝利。缺乏對細節的關注與周全計畫，完全是總統自身的責任。」

報導分析指出，川普衝動的行事風格從未在持續的軍事衝突中經歷過考驗。與委內瑞拉的成功行動不同，川普如今面對的是一個更棘手的對手伊朗，而迄今為止，伊朗仍不願屈服於他的要求。