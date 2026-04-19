鉅亨網新聞中心 2026-04-19 11:07

美國軍方正籌備在未來數日內登上與伊朗相關的油輪，並在國際水域扣押伊朗商船，將海上封鎖行動擴大至中東以外地區。

根據《華爾街日報》報導，與此同時，伊朗軍方持續加強對荷莫茲海峽的管控，週六（18 日）對多艘商業船隻發動攻擊，宣稱該海峽已處於伊朗「嚴格管控」之下。

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報導稱，此舉令航運業者大為恐慌。就在前一天，伊朗外長才剛聲稱海峽對商業船隻完全開放，此番表態甫獲美國總統川普肯定。

川普政府此番升級經濟壓力，目的在於迫使伊朗重新開放海峽，並在核武談判上做出讓步。

川普週五（17 日）宣稱，伊朗已同意將其高濃縮鈾庫存移交美國，但此說法遭伊朗方面否認。雙方談判焦點還包括：伊朗同意停止鈾濃縮的期限，以及德黑蘭能否取回遭凍結的數十億美元海外資金。

根據美國中央司令部資料，作為對伊朗港口海上封鎖的一部分，美軍已攔截 23 艘試圖駛離伊朗港口的船隻。隨著行動範圍進一步擴大，美軍將有權接管全球各地與伊朗相關的船隻，包括已在波斯灣外航行的伊朗油輪，以及運載可能支援伊朗政權武器的船隻。

參謀長聯席會議主席凱恩週四（16 日）表示：「美軍將主動追查任何懸掛伊朗旗幟的船隻，或任何試圖向伊朗提供物資支援的船隻，包括運載伊朗石油的黑市船隊。所謂黑市船隻，即是那些規避國際法規、制裁或保險規定的非法船隻。」

凱恩表示，此行動將由美國印太司令部協同執行，標誌著川普政府對德黑蘭施壓行動進入新階段。

停火期限將至 談判陷入僵局

目前雙方臨時停火協議將於下週到期，上週末在巴基斯坦舉行的談判無果而終，新一輪協商日期亦尚未確定。儘管雙方均在備戰，但似乎都無意主動重啟戰事。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，若談判破裂，美軍已「做好最大程度備戰」。

不過，《WSJ》指出，川普政府官員並不傾向動用地面部隊，因為此選項不僅可能造成美軍傷亡，在國內民意上也缺乏支持。

此外，打擊伊朗電廠雖仍是選項之一，但此舉風險極高，可能引發德黑蘭報復沙烏地阿拉伯等美國盟友的能源設施。

石油制裁矛頭指向中國 法律手段全面出擊

伊朗每日約 160 萬桶的原油出口，絕大多數流向中國，由小型獨立煉油廠消化。一位美國官員表示，儘管中國幾個月來一直在加強石油供應以避免衝突的衝擊，但凱恩的言論無疑是對北京的警告。

美國財政部週三也宣布擴大制裁名單，將更多船隻、企業及個人列入，進一步打壓伊朗非法石油貿易。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，新制裁對象與石油運輸大亨穆罕默德 · 侯賽因 · 沙姆哈尼有關，其父阿里 · 沙姆哈尼曾任伊朗最高領袖哈米尼的高級安全顧問，已在今年 2 月底以色列空襲中與哈米尼同遭擊斃。

美國代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）亦承諾，將追訴任何買賣受制裁伊朗石油的人士。