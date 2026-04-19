鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-19 10:19

伊朗首席談判代表表示，近期與美方會談雖有所進展，但雙方在核議題與荷莫茲海峽問題上仍存在重大分歧。美國總統川普則稱雙方進行了「非常良好的對話」，同時警告伊朗不得就封鎖荷姆茲海峽進行「敲詐」。

根據《路透》報導，這場戰爭已進入第八週，造成數千人死亡，衝突更蔓延至以色列對黎巴嫩的攻擊行動，並因荷姆茲海峽實質封閉而推升全球油價。該海峽在戰前每日承擔全球五分之一的石油運輸量。

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伊朗首席談判代表穆罕默德 · 巴蓋爾 · 卡利巴夫向官方媒體表示：「我們有所進展，但雙方之間仍存在很大的距離。有些問題我們堅持立場，他們也有紅線，但這些分歧或許只有一兩個。」

據悉，雙方上週末在伊斯蘭瑪巴德舉行會談時，美方提議伊朗暫停所有核活動長達 20 年，伊朗則反提 3 至 5 年。

伊朗副外長哈提布扎德表示，下一輪談判尚未確定日期，雙方必須先就框架達成共識。

就在談判僵局持續之際，伊朗態度急遽反覆。伊朗於週五（17 日）宣布依據美國斡旋達成的為期十天以黎停火協議，短暫重新開放荷莫茲海峽；然而不到一日，伊朗週六（18 日）改變立場，重新強化對荷姆茲海峽的控制，再度關閉這一能源要道。

伊朗方面指控美國持續封鎖伊朗港口，違反停火協議。最高領袖穆吉塔巴亦宣稱，伊朗海軍已準備好對敵人予以「新的沉重打擊」。

川普隨即批評此舉是「敲詐」，並為美國的封鎖行動辯護，還威脅稱，除非相關國家在週三（22 日）停火到期前達成長期協議，否則「將再次開始投下炸彈」。

美國中央司令部表示，美軍正執行對伊朗的海上封鎖，但未對伊朗最新的行動發表評論。

伊朗國家最高安全委員會表示，德黑蘭對該海峽的控制措施包括，要求船隻支付與安全、航行安全及環境保護服務相關的費用。

海峽緊張情勢持續升溫。週六至少有兩艘試圖通過海峽的船隻遭到攻擊。印度政府隨即召見伊朗駐新德里大使，對兩艘印度籍船隻在海峽遭到炮擊一事表達嚴正關切。

航運消息人士指出，目前仍有數百艘船隻與約 2 萬名海員受困於波斯灣，等待通過荷姆茲海峽。

在政治層面，隨著美國 11 月期中選舉臨近，油價高漲、通膨攀升及川普民調下滑，共和黨在國會的微弱多數優勢備受壓力，各界對於儘速結束這場戰爭的呼聲日益強烈。