鉅亨網編譯段智恆
《彭博》周四 (16 日) 報導，英特爾 (INTC-US) 為強化晶圓代工業務、積極爭取外部客戶，宣布延攬三星電子 (Samsung Electronics) 高階主管 Shawn Han，顯示其轉型策略再添關鍵人事布局。
根據公司周四發布聲明，Shawn 目前為三星電子副總裁，預計將於下月加入英特爾，並向晶圓代工部門主管錢德拉塞卡蘭 (Naga Chandrasekaran) 報告，出任晶圓代工服務總經理。英特爾指出，Shawn 擁有超過 10 年的商業晶圓代工經驗，曾於三星晶圓代工業務擔任要職。
發展晶圓代工業務是英特爾執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 推動轉型的重要核心之一。該業務主要為外部客戶製造晶片，目前市場由台積電 (2330-TW)(TSM-US) 主導，三星則位居第二，但市占差距顯著。英特爾長期以來仰賴自家工廠生產內部設計晶片，但隨著晶片製造成本持續攀升，僅靠自有產品已難以支撐龐大的資本支出。
在此背景下，英特爾必須吸引其他晶片設計公司將訂單交由其代工，然而這些潛在客戶多半同時也是競爭對手，使得合作難度提高。此外，客戶是否願意採用英特爾製程，關鍵仍在於其技術競爭力，而該公司近年在製程領先地位上已出現落後情況。
錢德拉塞卡蘭表示，此次人事任命反映英特爾晶圓代工業務持續強化客戶關係與以客戶需求為導向的執行策略，並強調 Shawn 具備豐富的商業代工經驗，有助於推動公司擴展客戶基礎。