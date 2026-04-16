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在此背景下，英特爾必須吸引其他晶片設計公司將訂單交由其代工，然而這些潛在客戶多半同時也是競爭對手，使得合作難度提高。此外，客戶是否願意採用英特爾製程，關鍵仍在於其技術競爭力，而該公司近年在製程領先地位上已出現落後情況。