鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-17 05:00

艾司摩爾 (ASML-US) 與台積電台積電 (2330-TW) 台積電 ADR(TSM-US) 最近發布的強勁業績展望顯示，美國雲端運算巨頭將迎來又一個大額支出季度，它們正加緊採購建構 AI 業務所需的先進晶片。

艾司摩爾與台積電最新財報成績單顯示，輝達、超微、博通等 AI 晶片設計商的需求依然旺盛，這些企業均依賴全球頂尖先進處理器製造商台積電供貨。

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投資人正對微軟、Meta、亞馬遜等大型科技企業施加越來越大的壓力，要求其 AI 投資拿出更清晰的回報，也引發市場對晶片支出熱潮永續性的質疑。儘管如此，這些企業今年在資料中心領域的支出預計仍將超過 6000 億美元。

台積電總裁魏哲家在周四 (16 日) 財報電話會議上說：「AI 需求十分強勁，我們的客戶，以及客戶的客戶持續釋放出極為強勁的信號和樂觀的前景，主要是雲端服務提供商 。」

台積電周四上調年度營收預期，並稱將加大今年資本支出以滿足 AI 晶片需求。

全球最大半導體設備製造商艾司摩爾周三 (15 日) 也上調年度營收預期。

AI 投資分析平台 Reflexivity 創辦人兼總裁 Giuseppe Sette 說：「即便市場存在 AI 泡沫擔憂，艾司摩爾的樂觀數據仍為半導體行業描繪出向好前景。」

儘管 AI 晶片整體需求依然旺盛，但需求正越來越向高階處理器傾斜，這類晶片用於運行大語言模型 (LLM)，或將訓練成果應用於問答環節，即所謂的推理運算。

隨著 AI 晶片與設備需求暴漲，業界高度依賴少數供應商的現狀意味著，晶片廠商只有在這些供應商獲得充足產能才能完成訂單。因此，企業紛紛簽訂長期協議，鎖定未來數年的產能配額。

艾司摩爾執行長 Christophe Fouquet 周三說，在可預見的未來內，需求將持續超過供給，從 AI 到智慧手機、PC 等多個市場都將出現產能緊張。

台積電高層周四亦指出產能吃緊，該公司正全力擴產以實現 AI 晶片大規模量產。