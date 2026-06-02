鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-02 16:40

SK 集團會長崔泰源 (Chey Tae-won) 周二 (2 日) 表示，旗下記憶體大廠 SK 海力士 (SK Hynix) 計劃在未來五年內將晶圓產能擴大一倍，以因應人工智慧 (AI) 帶動的龐大需求。

SK海力士會長：未來五年晶圓產能翻倍 盼成為輝達Rubin系統核心HBM供應商 (圖:Reuters/TPG)

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他表示，希望 SK 海力士能成為輝達 (NVDA-US) 下一代 Vera Rubin 平台的重要高頻寬記憶體 (HBM) 供應商。

崔泰源今年 3 月曾警告，全球晶圓供應短缺問題可能持續至 2030 年。他此次再次強調，隨著 AI 應用快速發展，半導體供應鏈仍面臨長期擴產壓力。

受惠 AI 熱潮帶動，SK 海力士上周市值首度突破 1 兆美元大關，與三星電子、美光 (MU-US) 並列兆美元級半導體企業。

根據 Counterpoint Research 資料，SK 海力士目前仍穩居全球 HBM 市場龍頭，今年第 1 季市占率達 58%，三星電子與美光則分別以 21% 的市占率並列第二。