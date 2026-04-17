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台積電公布亮眼財報後 大摩上調今年股價目標至2588元 高盛調高至2750元

鉅亨網編譯陳韋廷

全球晶圓代工龍頭台積電在周四 (16 日) 交出亮麗財報成績單後，各家外資券商紛紛上調目標價，其中摩根士丹利(MS-US)(下稱大摩) 將台積電目標價調高至每股 2588 台幣，高盛目標價則在 2750 台幣

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台積電公布亮眼財報後 大摩上調今年股價目標至2588元 高盛調高至2750元(圖:shutterstock)

大摩表示，台積電預估今年第二季營收季增 10%，高於市場普遍預期的 5%-10% 增幅。


儘管 PC 和智慧手機需求疲軟，且存在一些宏觀不確定性，但 AI 需求依然非常強勁。

台積電周四還將全年成長預期上調至 30% 以上，因此，大摩將台積電今年營收預期上調至季增 36%(以美元計算)。

高盛則表示，台積電在強勁的 AI 動能推動下，前景持續向好。

得益於平均銷售價格 (UTR) 上漲及生產效率的持續提升，台積電今年首季毛利率高於原先預估及市場預估。


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台積電財報財測營收預期外資目標價大摩高盛摩根士丹利

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