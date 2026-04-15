鉅亨網新聞中心 2026-04-15 20:46

媒體周三 (15 日) 報導，調解方在延長美伊停火協議、重啓談判方面取得更進一步的進展，但隨後伊朗立即否認，而美國高級官員也告知《CNN》，目前尚未正式達成延長協議的條款。

傳調解方稱美伊「原則上同意」延長停火 但遭伊朗及美國官員否認(圖:shutterstock)

根據伊朗外交部發言人巴蓋伊 (Esmail Baqaei) 的說法，自周日伊朗代表團返回德黑蘭以來，雙方已透過巴基斯坦多次交換訊息，周三德黑蘭接待了巴基斯坦代表團以延續會談。美方官員則向媒體透露，雖然尚未簽署正式文件，但雙方為了達成協議正「持續接觸」中，川普政府也正積極尋求儘快達成潛在交易。

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然而，談判進程仍面臨重重阻礙。伊朗方面的立場極為明確：外交目標不僅是完全停止戰爭與解除制裁，還包括要求美國與以色列政權針對戰爭所造成的損害進行「賠償」。巴蓋伊強調，這是恢復伊朗權利的重要部分。據稱，這項額外的財務補償要求增加了談判的複雜度。

與外交談判同步進行的是嚴峻的軍事對峙。伊朗中央軍事指揮部負責人 Ali Abdollahi 周三發出強烈警告，指出若美方持續封鎖波斯灣的伊朗港口，並危及伊朗商船與油輪的安全，伊朗將擴大干擾行動至紅海。他宣稱，伊朗武裝部隊將不允許波斯灣、阿曼海與紅海的任何進出口貿易繼續進行。

這項威脅引發了全球能源市場的極大憂慮。紅海南端的曼德海峽是全球約 10% 石油供應量必經的咽喉要道，也是天然氣與石油產品的重要運輸管道。該區域目前受伊朗支持的葉門胡塞武裝 (青年運動) 組織控制，具備發動襲擊的能力。

較早之前的報導稱，消息人士透露，雙方已「原則上同意」延長將於 4 月 22 日到期的停戰協議，以爭取更多外交時間。