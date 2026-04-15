鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-15 09:52

日本沖繩縣與那國町町長周一（13 日）表示，他同意日本防衛省提出的計畫，在與那國町部署防空飛彈部隊。

距台灣僅110公里！日本計劃在與那國町部署防空飛彈部隊。（圖：Shutterstock）

日本沖繩縣與那國町町長上地常夫周一與防衛相小泉進次郎會面，上地常夫表示，「已經和與那國町居民、議員交換意見，同意防衛省在與那國町部署防空飛彈部隊的計畫。」

‌



防衛省計劃 2030 年度在陸上自衛隊與那國駐地部署 03 式中程防空飛彈，目的是攔截來襲飛彈或飛機。

與那國島距離台灣約 110 公里，位於日本最西端。2016 年日本已在與那國島設立陸上自衛隊駐地，設置沿岸監視隊。陸上自衛隊還計劃在 2026 年度新設對空電子戰部隊。

2025 年 11 月 24 日，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上回答日方將在與台灣鄰近的西南諸島部署進攻性武器的提問時表示，此舉刻意製造地區緊張，挑動軍事對立。聯繫到日本首相高市早苗的涉台言論，這一動向極其危險，需要周邊國家及國際社會高度警惕。

毛寧說，《波茨坦宣言》明確規定日本「禁止重新武裝」，日本和平憲法也確立「專守防衛」原則。然而，令人警惕的是，日本近年來大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，放寬武器出口限制，謀求發展進攻性武器，圖謀放棄「無核三原則」。

「日本右翼勢力正在極力突破和平憲法的束縛，在窮兵黷武的道路上越走越遠，把日本和地區引向災禍。」毛寧稱。