鉅亨網編譯段智恆 2026-04-14 23:00

《彭博》周二 (14 日) 報導，美國總統川普提名的聯準會 (Fed) 主席人選華許 (Kevin Warsh)，將於下周接受參議院銀行委員會確認聽證。委員會主席、共和黨參議員史考特(Tim Scott) 表示，聽證將聚焦經濟前景、通膨與物價穩定，以及聯準會的獨立性等關鍵議題。

史考特指出，委員會預計下周安排華許出席聽證，並於後續進行表決程序。外媒報導，聽證可能於 4 月 21 日舉行。市場關注，此次聽證將成為檢視沃許貨幣政策立場的重要場合，特別是在川普政府持續施壓要求降息之際，華許如何在政治壓力與經濟現況之間取得平衡。

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目前美國經濟面臨多重不確定性。中東戰事推升能源價格，加劇通膨壓力，同時就業市場也出現轉弱跡象。在此背景下，多數 Fed 官員傾向暫時維持利率不變，觀察戰事對經濟與物價的影響。市場因此高度關注華許是否支持降息，以及對通膨目標的承諾。

調查顯示，僅約 69% 的經濟學家認為，華許若出任主席將致力於達成 Fed 的 2% 通膨目標，低於市場對央行官員一貫立場的預期，顯示其政策取向仍存在不確定性。

聽證焦點聚焦政策立場 川普壓力成關鍵變數

分析指出，華許在聽證會上可能被要求說明其對利率政策、資產負債表縮減以及銀行監管的看法。外界特別關注，他是否會配合川普要求大幅降低借貸成本，或維持 Fed 傳統的政策獨立性。

此外，華許過去曾表態支持縮減 Fed 目前約 6.7 兆美元的資產負債表規模，此一立場也可能成為國會質詢重點之一。若其對貨幣政策的回應處理不當，恐影響市場對 Fed 公信力的評價。

司法部調查成變數 恐影響確認進程

除了政策立場外，華許的確認進程亦受司法部 (DOJ) 調查影響。該調查針對 Fed 一項翻修工程，部分共和黨參議員認為，在調查結果出爐前不宜支持提名。史考特則表示，預期司法部將在未來數周內結束調查，為華許順利通過委員會鋪路。

不過，部分議員仍持保留態度。共和黨參議員提里斯 (Thom Tillis) 重申，在調查結束前不會支持提名，認為該案可能影響 Fed 的獨立性。近期聯邦法官駁回相關傳票，司法部則表示將提出上訴，使調查前景仍存在變數。

另一方面，現任 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 任期將於 5 月 15 日屆滿，但其理事任期延續至 2028 年。鮑爾已表態，若調查尚未結束，將繼續留任並以代理主席身分主持政策運作。此舉意味著，若華許提名延宕，鮑爾仍可能在一段時間內持續主導貨幣政策。