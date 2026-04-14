鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-14 16:40

美國能源部長 Chris Wright 周一 (13 日) 表示，未來幾周，在荷姆茲海峽尚未恢復通航之前，油價可能觸頂。換句話說，目前油價可能還不是最高點。

油價還沒到頂！美能源部長：荷姆茲海峽復航前 幾周內恐衝高峰 (圖:Shutterstock)

Wright 在華盛頓舉行的 Semafor 世界經濟論壇上說：「在荷姆茲海峽恢復實質航運之前，我們將看到能源價格維持高點，甚至可能進一步上漲。屆時油價可能達到頂峰，時間點大約就在未來幾周內。」

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值得注意的是，他先前曾表示油價可能很快就會回落。

國際能源署 (IEA) 署長比羅爾 (Fatih Birol)同日稍早也說，儘管油價目前已處於高檔，但仍未反映供應面壓力的真實程度，市場存在「脫節」現象。他預期，價格最終將向基本面收斂，意味未來油價仍有上揚空間，對全球經濟是一大挑戰。

自 2 月 28 日戰爭爆發以來，伊朗幾乎封鎖了荷姆茲海峽，禁止除自家船隻以外的所有船舶通行。德黑蘭當局正試圖永久控制這個重要水道，並可能對通行船隻徵收通行費。

作為回應，美軍周一起也封鎖荷姆茲海峽，且範圍將向東延伸至阿曼灣與阿拉伯海。船隻追蹤數據顯示，隨著封鎖令生效，已有兩艘船隻在海峽內掉頭。