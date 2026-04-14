伊朗戰爭推升油價至100美元 歐盟擬擴大補貼應對

鉅亨網編譯許家華 2026-04-14 08:00

在伊朗戰爭推升能源價格之際，歐盟委員會正研擬擴大補貼措施，允許成員國動用更多公共資金協助企業應對燃料與化肥成本飆升。

（圖：Shutterstock)

綜合外電報導，隨著美國對伊朗港口實施封鎖，市場擔憂油氣供應長期受阻，國際油價週一 (13%) 一度上漲約 6%，突破每桶 100 美元，最終漲幅收斂至 4%，仍逼近每桶 100 美元，加劇歐洲經濟壓力。

‌



報導指出，歐盟執委會已提出修改國家補助規則的草案，將放寬對政府支出的限制，使各國能對受衝擊最嚴重的產業提供更多支持，包括農業、公路運輸及歐洲內部航運業。新方案允許政府補貼企業因燃料與化肥價格上漲所增加的部分成本，並以 2 月 28 日美國與以色列對伊朗發動攻擊前的價格作為比較基準。

根據草案內容，對能源密集型產業的補助比例上限也將提高至 50% 以上，以協助企業支付電力費用。該措施被視為歐盟因應能源價格飆升的一籃子政策之一，目標在於減輕戰爭對企業營運與供應鏈造成的衝擊。

事實上，多個歐洲國家已先行推出應對措施。德國、義大利、波蘭與匈牙利等國，已透過燃料價格上限、減稅及補助方案試圖抑制能源成本上升帶來的衝擊。

能源市場動盪與荷姆茲海峽運輸受阻密切相關。該水道承擔全球約 20% 的原油與液化天然氣運輸，一旦通行受限，將迅速推高全球能源價格，並透過供應鏈傳導至歐洲市場。近期市場波動顯示，油價已多次站上三位數水準，能源成本壓力持續升溫。

歐盟委員會表示，相關補貼措施將屬於臨時性安排，專門用於應對伊朗戰爭帶來的能源衝擊。同時，歐盟仍將審查各國補助計畫，以確保不會扭曲單一市場內的競爭環境。