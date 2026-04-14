鉅亨網新聞中心 2026-04-14 14:40

隨著中東局勢因美國實施港口封鎖而急劇惡化，伊朗軍方周一 (13 日) 發出嚴厲警告，宣稱已準備好動用敵方完全無法想像的「全新軍事能力」來應對衝突。儘管美國總統川普宣稱德黑蘭方面急於達成協議，但伊朗軍事高層的表態顯示，雙方正處於戰爭邊緣。

伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 發言人 Hossein Mohebbi 透過半官方的法爾斯通訊社表示，若與美國及以色列的戰爭持續，伊朗將揭曉「敵人一無所知」的新軍事能力。 他強調，伊朗至今尚未完全發揮其軍事潛能，並暗示如果衝突進一步升級，德黑蘭將改變策略，投入此前未曾公開的尖端武力。

‌



與此同時，伊朗國防部發言人 Reza Talaeinik 也強調了國家的軍事整備狀態。根據官方媒體報導，伊朗武裝力量已配備充足的飛彈、無人機、武器及彈藥，足以支撐未來的長期進攻與防禦行動。 Talaeinik 指出，伊朗的軍事能力正持續增長，且已為任何形式的軍事對抗做好了全面準備。

此輪軍事威脅的背景，是美伊外交努力的全面受挫。上周末在伊斯蘭馬巴德舉行的談判未能達成共識，隨即引發美方採取極端行動。美軍已宣布封鎖所有伊朗港口，僅允許非伊朗船隻通過荷姆茲海峽，川普更威脅將「殲滅」任何接近封鎖區的伊朗艦艇。