鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-14 19:00

美國外交關係協會資深研究員 Sebastian Mallaby 周一 (13 日) 在《紐約時報》刊文指出，美國前總統拜登試圖透過限制尖端半導體來遏制中國 AI 發展的策略已失敗，文中也詳述其近期深入中國北京、上海、深圳及杭州等地考察的見聞，得出的核心結論是：中國科技產業過於發達，美國根本無法阻止其開發強大的 AI，且在工業應用領域，中國似乎已領先全球，中美兩國在 AI 競賽中大致勢均力敵。

自 2022 年美國啟動晶片管制以來，美國兩屆政府均試圖在半導體供應鏈上築起高牆，但中國開發者通過在其他國家的晶片上訓練模型，成功繞過這些限制。

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Mallaby 指出，雖然中國頂尖 AI 模型在性能上可能比美國落後幾個月，但 AI 競賽贏家並非由領先模型的加速發展決定，而是取決於技術的實際部署。要真正變革經濟和軍隊，必須將尖端模型的強大功能轉化為融入業務流程和武器系統的實際應用，而在此關鍵的落地環節，中國則展現出驚人的爆發力。

Mallaby 在深圳附近的華為園區親身體驗中國的 AI 應用實力。他乘坐了一輛自駕車，不僅對其完美的方向盤操控印象深刻，還驚訝於車輛能為乘客提供背部按摩。這種將先進技術迅速轉化為消費級體驗的能力，只是中國 AI 應用的一個縮影。像華為和海康威視這樣的企業，已大規模推出用於高鐵維護檢查、礦業作業管理及水質污染評估的 AI 系統。這些深入實體經濟的應用場景，構成中國 AI 產業難以被外部封鎖撼動的深厚根基。

面對中國 AI 產業的頑強生命力，Mallaby 認為，美國追求「遏制中國發展」這一目標不僅不可能實現，還讓美國錯失更重要的戰略機遇，也就是與中國合作確保 AI 安全。

Mallaby 在訪問中發現，中國的科技菁英階層對 AI 安全極為重視。

Mallaby 曾拜訪一家開源基礎模型的知名科技公司，該公司執行長坦言，隨著 AI 日益強大，繼續將其開源簡直是瘋了，因為「你不會開源核武器」。

此外，圍繞先進模型 OpenClaw 的爭議也反映出中國業界對 AI 安全性的深切關注。