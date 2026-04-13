鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-13 21:00

威爾森 (Michael Wilson) 領導的策略師團隊分析，標普 500 指數自今年 1 月創下歷史新高以來，跌幅一直維持在 10% 以內。然而，這看似穩健的表現背後，其實隱藏著劇烈的市場調整。

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威爾森指出，若從更細節的數據觀察，標普 500 的預測每股盈餘 (EPS) 已較去年 10 月的高峰下降了 18%，且羅素 3000 指數中超過半數的股票跌幅已達 20% 以上。威爾森認為，這種現象並非市場盲目樂觀，而是市場已經「手術式」地在指數與股票層級上，針對私人信貸風險及人工智慧 (AI) 帶來的產業顛覆進行了折價。

但他強調，目前的市場表現顯示股票正處於修正的「最後階段」。

市場目前面臨嚴峻的地緣政治考驗。由於美國與伊朗的談判未能達成外交共識，加上美國總統川普下令封鎖荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz)，導致標普 500 指數在周一開盤前即面臨再度下跌的壓力。

即使如此，華爾街分析師對即將到來的財報季仍抱持樂觀態度，預計標普 500 成份股公司第一季的獲利成長將達到 12%。隨著本周財報季揭開序幕，高盛集團 (GS-US) 等重量級金融機構的表現將成為市場焦點。

在投資建議方面，摩根士丹利繼續看好周期性股票，包括金融、工業及非必需消費品，主要理由在於這些產業擁有強勁的獲利能力且估值已受壓縮，具備反彈潛力。此外，該團隊也看好 AI 雲端服務供應商等高品質成長股，認為這類股票的情緒與估值已回落至更具吸引力的水準。