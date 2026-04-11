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美伊能談攏嗎？荷姆茲海峽、濃縮鈾與黎巴嫩真主黨成關鍵變數

鉅亨網新聞中心

美國與伊朗預計將於 11 日在巴基斯坦首都伊斯蘭瑪巴德展開新一輪談判。不過從雙方近期的公開說法來看，彼此在幾乎所有關鍵議題上都立場對立，甚至觸及各自設定的「紅線」，使外界對談判前景持保留態度。

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美伊能談攏嗎？荷姆茲海峽、濃縮鈾與黎巴嫩真主黨成關鍵變數。(圖：Shutterstock)

《新華日報》指出，目前最具爭議、也最難取得共識的焦點主要集中在三大面向：包括攸關全球能源與航運安全的荷姆茲海峽問題、伊朗核計畫中的濃縮鈾活動，以及伊朗支持的地區武裝力量（如黎巴嫩真主黨等所構成的「抵抗陣線」）。


這些議題也被視為左右此次談判能否取得進展的關鍵因素。

荷姆茲海峽通航如何解決？

分析指出，荷姆茲海峽的通航問題，被視為停火協議中的核心爭點，同時也是美伊談判能否突破的關鍵所在。

白宮新聞秘書萊維特指出，美國總統川普已將「重新開放荷姆茲海峽」列為首要優先事項，並強調必須在「全面、立即且確保安全」的前提下恢復通航，這同時也被視為推動停火的前提條件之一。

相對地，伊朗外交部長阿拉格齊則表示，海峽的船舶通行安排必須與伊朗軍方協調，並納入實際技術與安全限制來評估可行性。

伊朗最高領袖穆吉塔巴亦於 9 日發表書面聲明，稱荷姆茲海峽的管理將進入新的階段。

在衝突爆發前，該海峽原本維持穩定運作，每日平均約有超過 130 艘船舶通過。然而戰事期間，伊朗方面對海峽通行實施實質管制，使航運一度受阻。

阿拉格齊曾在 8 日宣布，荷姆茲海峽有望在兩週內恢復安全通航，但同日以色列對黎巴嫩真主黨發動大規模空襲後，伊朗隨即再次暫停油輪通行，局勢再度升溫。

在解決路徑上，川普的相關立場幾乎每日一變。他先前曾提出由美國而非伊朗來收取通行費，之後又轉向建議雙方建立「合資機制」共同管理收費，9 日更進一步呼籲伊朗應停止徵收費用。

外界分析認為，美方以軍事施壓確保通航的方式效果有限，而由多國聯合護航的方案也難以落實，因此未來談判可能會將通航安排與制裁解除等議題綁定處理。

此外，據部分媒體報導，伊朗目前傾向對通過的油輪按每桶原油約 1 美元收取費用。《紐約時報》分析指出，美國長期主張航行自由原則，若與伊朗在通行費上形成合作機制，可能被視為與《聯合國海洋法公約》精神產生衝突。

目前最大的變數在於，美國是否會在某種程度上承認伊朗對荷姆茲海峽的管理或控制權。

多名智庫專家認為，一旦美方作出此類讓步，將大幅提升伊朗在區域與全球能源地緣政治中的影響力，但對美國而言可能被視為戰略性退讓，同時也不易獲得海灣盟友的接受。

伊朗濃縮鈾問題怎麼辦？

在伊朗濃縮鈾問題上，美伊雙方幾乎各自劃定明確「紅線」，立場對立且缺乏交集。

川普主張，伊朗必須依照停火協議交出濃縮鈾庫存，並與美方合作對伊朗現有的鈾儲備進行清查與處理。

白宮新聞秘書萊維特於 8 日進一步表示，要求伊朗放棄濃縮鈾能力，是川普「絕不讓步的核心紅線」。美國國防部長赫格塞斯甚至強調，若伊朗拒絕交出相關材料，美軍不排除採取行動「強制取得」。

相對之下，伊朗立場則完全相反，堅持保留一定程度的鈾濃縮能力，並要求解除國際原子能機構（IAEA）對其核活動的相關限制。

在衝突初期，川普曾宣稱對伊朗的軍事行動目的是「消除迫在眉睫的威脅」，並將解除伊朗核能力視為主要戰略目標。

不過，美國國家情報總監加巴德在今年 3 月的國會聽證會上指出，去年 6 月美軍對伊朗核設施的打擊雖造成破壞並封堵入口，但並未顯示伊朗重啟核計畫的跡象。

多名中東問題專家分析指出，若沒有地面部隊介入，美國幾乎不可能取得深埋地下的濃縮鈾庫存，而實際執行上，不論是軍事奪取或全面清除，都面臨極高技術難度與風險。

值得注意的是，在此次停火談判中，美方較少提及限制伊朗彈道飛彈與無人機能力，但這些正是伊朗在衝突中反制的重要手段。據美國媒體報導，伊朗長期堅持其飛彈計畫屬於國防核心能力，並明確表示不會納入任何談判範圍。

黎巴嫩真主黨是否納入停火協議？

分析稱，伊朗所支持的「地區抵抗陣線」，特別是黎巴嫩真主黨是否能被納入停火協議，被視為牽動美國能否約束以色列行動的關鍵變數之一。

在美伊宣布停火期間，伊朗官員與負責斡旋的巴基斯坦方面均曾表示，黎巴嫩議題被視為停火框架的一部分。然而在停火消息公布後，以色列隨即對黎巴嫩發動大規模軍事行動。

隨後，川普則改口稱，該停火協議並不涵蓋黎巴嫩，使原本就脆弱的停火安排迅速出現裂痕。

在「抵抗陣線」議題上，雙方立場明顯對立。伊朗要求停止針對其支持的黎巴嫩真主黨等武裝組織的軍事打擊，並反對以色列以軍事手段延續衝突；美國則主張伊朗必須停止對相關武裝團體的支持。

伊朗方面多次強調，黎巴嫩議題必須納入整體停火安排之中。穆吉塔巴在書面聲明中甚至指出，伊朗將整個「抵抗陣線」視為一個整體來看待。

伊朗國會議長卡利巴夫也在 10 日表示，談判正式展開前，必須先滿足兩項條件，包括黎巴嫩實現停火，以及解凍伊朗被凍結資產。

多名美國中東問題專家指出，川普政府一方面希望盡快從與伊朗的衝突中抽身，另一方面以色列政府則傾向持續軍事行動、削弱其所認定的安全威脅，雙方戰略目標並不完全一致。

因此，以色列在停火宣布後仍對黎巴嫩發動攻擊，被部分分析視為可能帶有破壞停火框架的意圖。

在此背景下，若美國無法有效處理「以色列因素」，美伊之間的停火安排與後續談判都可能難以維持穩定。

目前，以色列與黎巴嫩已同意於 14 日在美國國務院舉行首次會談，討論停火安排及後續談判機制。不過，以色列駐美國大使萊特同時表態，拒絕與黎巴嫩真主黨進行任何停火協商。

美國昆西國家事務研究所共同創辦人帕爾西則認為，以色列並無意真正接受停火條件，美伊停火能否持續，關鍵在於川普是否願意約束以色列行動。

此外，美方分析人士也警告，葉門胡塞武裝在紅海對航運的干擾，可能形成外溢效應，進一步影響停火穩定性與整體談判氛圍。

整體而言，此次美伊停火是在雙方都宣稱達成戰略成果、卻未實質讓步的情況下倉促形成，基礎本就不穩。

前美國伊朗問題特使馬利也指出，雙方分歧深且立場對立，使後續發展充滿不確定性，「很難判斷局勢將走向何方」。


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