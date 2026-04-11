鉅亨網新聞中心 2026-04-11 18:00

根據國際海事組織（International Maritime Organization）數據，目前約有 2000 艘船隻受困於波斯灣水域，船上載有超過 2 萬名海員。其中多數船隻已被困超過一個月，僅不到 200 艘成功通過荷姆茲海峽。

根據《央視》報導，在海峽周邊海域，貨輪與油輪密集拋錨停泊。遠方偶爾傳來疑似炮火聲響。

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海員被困在動彈不得的船隻上，船艙內不僅裝載易燃與危險物品，部分貨物也已開始腐敗變質，甚至還有受傷或已身亡的船員，卻因受限於環境與安全因素無法及時撤離。

船員心理崩潰風險升高 出現拒航與情緒危機

一名受困海員表示，他早在一個月前就已提辭職，並明確向船長表達拒絕穿越海峽，強調這是出於安全考量。他指出，同一艘油輪上約有九成船員持相同看法，許多人希望行使拒絕航行的權利。

在極端壓力之下，已有船員出現精神崩潰的狀況，其他同事只能輪流陪伴與照護，以防情況惡化。

與此同時，船上基本生活物資也迅速消耗殆盡，新鮮蔬菜與洗浴用水均接近用完，日常維生條件日益嚴峻。

在長期受困的情況下，船員們只能自行尋找方法應對困境，透過社群媒體與高頻無線電交流生存經驗，例如從空調系統收集冷凝水，或在船舷附近捕撈金槍魚、烏賊與馬鮫魚，作為臨時食物來源。

隨著受困時間持續拉長，補給變得越來越困難且成本高昂。由於阿拉伯聯合大公國富查伊拉港（Fujairah Port）多次遭受攻擊，船隻難以順利靠港，加上供應商趁勢調漲價格，生活物資價格大幅飆升。

供應價格清單顯示，芒果每公斤已達 31 美元，橘子也上漲至每公斤 15 美元。

在這樣的環境下，許多船員對能夠安全離開的希望逐漸破滅。一名在阿聯外海拋錨的船員表示，周圍海域停泊著數十艘滿載貨物的油輪，但幾乎沒有任何船隻移動。

他同時提到，仍能清楚看到數週前遭伊朗飛彈擊中並起火的科威特油輪殘骸。

即便在停火協議達成之後，空中仍不時可見攔截導彈留下的軌跡劃過海面上空。經歷長達一個半月的無人機攻擊與水雷威脅後，即使理論上獲准通行，許多海員仍因安全疑慮而不敢或無法穿越海峽。

求助熱線湧入 心理支持仍有限

自衝突爆發以來，國際運輸工人聯合會（ITF）已接獲來自約 300 艘船舶、約 1000 名船員的求助訊息。其中約兩成船員要求遣返，其餘則主要反映薪資、燃料以及食物與飲用水短缺等問題。

在科威特附近一艘油輪遭襲事件後，一名船員曾撥打求助熱線表示，自己情緒一度失控，難以確定是否能承受當前壓力。他坦言，雖然不願讓他人看到自己崩潰的一面，但向陌生人傾訴確實帶來些許幫助。

然而，國際海員工會與專業組織鸚鵡螺國際公司（Nautilus International）技術主管阿普爾頓指出，遠距心理支援的作用十分有限。

他表示，外界雖然持續提供協助，但真正關鍵仍是讓船員離開危險環境。他也強調，除了直接的暴力威脅外，長期的不確定性本身就是一種心理折磨，容易使船員陷入極度無助的狀態。

此外，也有多名海員反映，雖然求助熱線確實提供了一定程度的支持，但對於當前嚴峻的處境而言，仍遠遠不足以解決根本問題。

根據國際海事組織數據，自衝突爆發以來，海峽內已有 19 艘船隻遭到攻擊，造成 10 名海員死亡、8 人受傷。部分傷者因無法及時撤離，在等待醫療救援過程中不幸身亡，使部分船隻上甚至出現遺體滯留的情況。由於無法靠岸處理，船員被迫與已故同事同船共處，心理壓力極為沉重。

一名海員表示，經歷連串衝擊後，自己已無法承受任何高強度工作，直言這是職業生涯中最艱難的時刻。也有船員坦言對未來感到迷惘，不確定是否還能繼續重返海上工作，因為「離開代表放棄一切，但留下又可能再度面臨同樣風險」。