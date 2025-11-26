鉅亨網編輯林羿君 2025-11-26 16:00

日本晶片國家隊 Rapidus 將於 2027 年度在北海道千歲市建設第二座工廠，並計畫最快於 2029 年生産 1.4 奈米晶片，致力實現最尖端半導體國產化，並且縮小與台積電的差距。

追趕台積電！日本Rapidus將擴廠 力拚2029年生產1.4奈米晶片。(圖:shutterstock)

在半導體微細化難度日益加大的背景下，若 Rapidus 能夠展現出尖端技術開發實力，將有助於開拓客戶。包括 2 奈米量産技術開發在內，Rapidus 需要跨越很高的門檻。

該公司一直在暗中推進 1.4 奈米技術的研發，並與歐美半導體研究機構合作。社長小池淳義之前曾針對 1.4 奈米技術表示：「如果不在量産 2 奈米産品之後大約兩年半至三年內大力開發新一代技術，就無法在全球競爭中取勝」。

為了獲得日本政府的投資，Rapidus 近期向經濟産業省提交了業務計劃，內容中提到：截至 2031 年度，將為 1.4 奈米及 1 奈米半導體的開發和量産，投資超過 3 兆日元，總投資額將擴大至逾 7 兆日元。

日本政府也決議，將在未來 2 個財政年度向 Rapidus 追加投資 1.1 兆日元，以支持其先進半導體生產計畫。根據日本經濟產業省規劃，2026 年 4 月開始的財政年度，政府將撥款約 6300 億日元用於支付，並投入 1500 億日元作為投資；2027 財年則再撥款 3000 億日元。

除了這批逾 1 兆日元的新資金，日本政府此前另已承諾提供約 1.8 兆日元。