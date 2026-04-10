鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-10 13:02

根據德勤中國最新發布的統計數據，今年第一季 A 股與港股 IPO 市場交出一張亮眼的成績單。

數據顯示，A 股市場在經歷調整後迎來溫和復甦，新股數量與融資規模雙雙實現雙位數增長；港股則憑藉「A+H」上市熱潮，募資總額暴增逾五倍，不僅突破千億港元大關，更強勢奪回全球新股融資榜首位置。強勁開局顯示出兩地市場的融資功能正穩步修復，且市場結構正向著高質量的方向演進。

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今年首季，A 股共有 30 隻新股掛牌上市，累計融資達 259 億元人民幣，高於比去年同期的 27 隻新股及 163 億元融資額，上市數量微增 11%，但融資總額卻大幅攀升 59%。這種「量穩質升」的態勢，意味著市場正從過去的數量擴張轉向質量篩選，單一項目的吸金能力顯著增強。

北京證交所發揮重要的融資功能，以 16 家上市數量領跑全市場，凸顯其服務中小創新型企業的定位，而上海證交所則憑藉 154 億元的募資總額拔得頭籌，其中高端製造與硬科技類企業佔比超過六成，反映出資本市場對國家科技自立自強戰略的有力支撐。

港股方面表現則更為驚艷，今年首季共 40 家企業成功上市，募資總額高達 1099 億港元，較去年同期的 182 億港元激增約 504%，創近五年同期新高。這一成績不僅遠超那斯達克、紐交所等國際交易所，更讓香港時隔多年重返全球 IPO 融資額第一名。

此輪爆發性增長的核心動力，來自於大型 A 股龍頭企業的集中回流。例如牧原股份、東鵬飲料、瀾起科技等行業巨頭，透過「A+H」雙地上市模式在香港集資，單家募資規模均超過百億港元。

這些優質企業的到來，不僅豐富港股的行業結構，也吸引大量國際資金重新配置中國資產，鞏固了香港作為亞洲核心融資平台的地位。

展望全年，專業機構普遍持樂觀態度。隨著註冊制改革的深化及科創板「1+6」政策的實施，A 股 IPO 節奏料將維持常態化溫和放量，科技屬性強、符合國家戰略的新質生產力企業將成為上市主力。