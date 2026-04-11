鉅亨網編譯陳又嘉
《Investopedia》報導，AI 晶片需求依然強勁。接下來幾周的財報，將揭示這是否足以支撐美股投資人信心。
台積電 (TSM-US)(2330-TW) 周五 (10 日) 公布單季營收約新台幣 1.13 兆元，創下歷史新高，年增 35%。台積電是全球少數能生產支撐先進人工智慧模型的半導體大廠之一，在 AI 資料中心熱潮帶動下，營收大幅攀升。
台積電的營收報告，是在 ChatGPT 推出三年多後，AI 晶片需求依然熾熱的最新證據。
輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 執行長黃仁勳上月在公司活動中預測，其兩款最先進產品 Blackwell 與 Vera Rubin，到 2027 年底將創造 1 兆美元營收。
過去三年，人工智慧投資對經濟與股市至關重要。若支出持續強勁，將有助支撐 AI 行情，但隨著投資人情緒轉變與新瓶頸浮現，領漲族群可能出現變化。
輝達的多家主要客戶，正自行開發晶片，以因應需求並控制成本，同時降低對輝達硬體的依賴。
客製化晶片設計商博通 (Broadcom)(AVGO-US) 本周稍早宣布，已延長為 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 製造專用 AI 加速器的合作協議。亞馬遜 (AMZN-US) 執行長 Andy Jassy 周四表示，公司 AI 晶片業務「正熱到爆」。特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 上月則宣布計劃為其企業建造晶片製造設施，並表示這是取得所需晶片的唯一方法。
開發與生產高階半導體的競賽，也帶動半導體設備產業受惠。該產業負責開發製造晶片所需設備，供台積電等晶圓廠使用。包括台積電與美光 (MU-US) 在內的晶片製造商與設計商，預期今年將因需求強勁而大幅增加產能投資。根據德意志銀行周五報告，華爾街分析師預估明年晶圓製造設備銷售額將突破 1,700 億美元，高於產業本身的預測。
隨著營收預估上修，華爾街對產業的期待也同步提升。半導體設備股今年以來已上漲約 50%，估值較長期平均高出約 50%。德銀指出，這使得財報前的市場情勢「確實較為棘手」。未來一個月內，多數公司將陸續公布財報。不過，德銀仍預期 AI 建設需求的急迫性，將持續為應用材料 (AMAT-US)、科林研發 (LRCX-US) 與艾司摩爾 (ASML-US) 等企業帶來強勁順風。
分析師寫道，「儘管門檻偏高，我們認為未來幾季基本面動能仍有利於半導體設備股，使該次產業在 2026 年持續跑贏大盤。」
今年以來，主要 AI 晶片設計商——輝達、博通與超微 (AMD-US)——表現落後整體市場。德銀認為，原因在於市場對大型科技公司 AI 投資報酬時程的疑慮。
分析指出，投資人越要求微軟 (MSFT-US)、Alphabet 與 Meta(META-US) 等雲端巨頭證明資料中心能獲利，這些公司縮減晶片支出的風險就越高。
這種風險降低了 AI 晶片供應商在接下來一個月財報季的預期門檻，但德銀也指出，股價可能仍難擺脫這些疑慮。該行表示，對 AI 投資標的「仍採選擇性布局」，偏好像博通這類「市占持續擴大的領導者」。
分析師補充，「我們認為許多 AI 相關公司估值壓縮已過度，但目前仍看不到半導體企業自身能扭轉此趨勢的明確催化劑。」並指出，今年稍早強勁財報、大型合作案，以及輝達開發者大會，都未能改變市場情緒。
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