鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-11 13:00

《Investopedia》報導，AI 晶片需求依然強勁。接下來幾周的財報，將揭示這是否足以支撐美股投資人信心。

台積電 (TSM-US)(2330-TW) 周五 (10 日) 公布單季營收約新台幣 1.13 兆元，創下歷史新高，年增 35%。台積電是全球少數能生產支撐先進人工智慧模型的半導體大廠之一，在 AI 資料中心熱潮帶動下，營收大幅攀升。

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台積電的營收報告，是在 ChatGPT 推出三年多後，AI 晶片需求依然熾熱的最新證據。

輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 執行長黃仁勳上月在公司活動中預測，其兩款最先進產品 Blackwell 與 Vera Rubin，到 2027 年底將創造 1 兆美元營收。

過去三年，人工智慧投資對經濟與股市至關重要。若支出持續強勁，將有助支撐 AI 行情，但隨著投資人情緒轉變與新瓶頸浮現，領漲族群可能出現變化。

輝達的多家主要客戶，正自行開發晶片，以因應需求並控制成本，同時降低對輝達硬體的依賴。

客製化晶片設計商博通 (Broadcom)(AVGO-US) 本周稍早宣布，已延長為 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 製造專用 AI 加速器的合作協議。亞馬遜 (AMZN-US) 執行長 Andy Jassy 周四表示，公司 AI 晶片業務「正熱到爆」。特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 上月則宣布計劃為其企業建造晶片製造設施，並表示這是取得所需晶片的唯一方法。

分析師寫道，「儘管門檻偏高，我們認為未來幾季基本面動能仍有利於半導體設備股，使該次產業在 2026 年持續跑贏大盤。」

今年以來，主要 AI 晶片設計商——輝達、博通與超微 (AMD-US)——表現落後整體市場。德銀認為，原因在於市場對大型科技公司 AI 投資報酬時程的疑慮。

這種風險降低了 AI 晶片供應商在接下來一個月財報季的預期門檻，但德銀也指出，股價可能仍難擺脫這些疑慮。該行表示，對 AI 投資標的「仍採選擇性布局」，偏好像博通這類「市占持續擴大的領導者」。