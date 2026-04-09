鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-10 07:00

輝達股價悄悄回神，連七漲創2023年來最長紀錄(圖：Shutterstock)

根據道瓊市場數據，在這段期間內，輝達股價累計上漲 11.4%，創下 2023 年 11 月 14 日以來最長連漲紀錄。輝達股價在周四 (9 日) 交易中上漲 1%。

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當然，輝達的強勢表現正值標普 500 指數連續七個交易日上漲之際。市場關鍵問題在於，在近期包括強勁財報與話題滿滿的 GTC 大會等重大利多未能重新點燃動能後，輝達是否能脫離大盤走勢、持續上行。

Jefferies 交易部門分析師 Jeffrey Favuzza 指出，截至周四盤前，輝達股價仍較 52 周高點低約 14%，在他所關注的重要 AI 概念股中，屬於落後幅度較大標的之一。其他相關個股包括 Astera Labs(ALAB-US)、博通 (AVGO-US) 與美光科技(MU-US)。

他表示，「如果資金持續回流 AI 主題，這些股票可能具備最大的上漲彈性。」他所指的是，投資人可能透過槓桿加大對 AI 產業的多頭押注。

截至目前，輝達股價在 2026 年仍下跌約 1%。

不過，輝達與博通股價動能未能持續，並未拖累整體晶片產業表現。

VanEck 半導體 ETF(SMH-US) 當日收高 1.75%。DataTrek 共同創辦人 Nicholas Colas 表示，該 ETF 對前十大持股曝險較高，其中包括輝達與台積電 (TSM-US)。但多數成分股今年以來仍有雙位數漲幅，「即使在美伊衝突背景下，整體產業報酬仍表現相當穩健。」

該 ETF 今年已上漲 19%，即使未仰賴輝達的表現也能維持強勢。他補充，「儘管估值偏高，投資這個主題的投資人仍需對輝達、台積電及其他龍頭股抱持高度信心。」

為了在 AI 基礎建設領域維持領先地位，輝達正積極與其生態系企業合作，布局不僅限於晶片本身。矽光子技術利用光而非電來在晶片間傳輸資料，因其具備高能效與超高頻寬優勢，成為資料中心建設中的熱門技術。

公司於 3 月宣布與晶片廠邁威爾 (MRVL-US) 合作，透過其 NVLink Fusion 機架級平台，將其技術整合至 AI 資料中心與 AI-RAN(人工智慧無線存取網路)。該平台可讓開發者將客製化晶片與輝達的 NVLink 擴展技術整合，使多顆晶片如同單一系統運作。此外，輝達也投資 20 億美元於該客製化晶片公司，並表示雙方將在 AI 網路領域合作，包括光學互連與矽光子技術。