鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-11 10:40

美國海關暨邊境保護局 (CBP) 周五 (10 日) 表示，尋求關稅退稅的進口商從 4 月 20 日起將可提交申請，這可能是美國政府史上最大規模的退稅。

在退稅的第一個階段，CBP 名為「報關統一管理與處理」(Consolidated Administration and Processing of Entries, CAPE) 的工具，將先處理程序簡單且近期的進口報關單據，較為複雜的退稅，則留待後續階段處理。

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此舉是為了因應美國最高法院 2 月的裁定，該裁定廢除了美國總統川普先前行使緊急權力所徵收的關稅。根據《國際緊急經濟權力法》(International Emergency Economic Powers Act, IEEPA)，超過 5300 萬筆進口報關與這些關稅相關，代表這可能成為美國政府史上最大規模的退稅事件。

美國國際貿易法院 3 月裁定聯邦政府須向約 33 萬名進口商退還高達 1700 億美元的稅款，且須加計利息。在那之後，CBP 持續向法院更新 CAPE 系統進度，說明將如何因應這項挑戰。

CBP 在聲明中說：「CBP 計劃以階段性的方式實施 CAPE，在後續階段針對更複雜的情境增加更多功能。CAPE 第一階段僅限於特定的未結案條目，以及結案 80 天內的特定條目。」