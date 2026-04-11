鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-11 15:50

那斯達克交易所 (Nasdaq Inc) 周五 (10 日) 晚間宣布，記憶體大廠 SanDisk(SNDK-US) 將加入那斯達克 100 指數 (NDX-US)，預定 4 月 20 日美股開盤前取代 Atlassian(TEAM-US)，象徵成分股組成的重大變化。

年飆2000%驚人動力！SanDisk 4月20日躋身那斯達克100指數 帶動卡位行情 (圖:Reuters/TPG)

SanDisk 過去一年來股價狂飆超過 2000%，如今加入 100 家最大型非金融公司所組成的那斯達克 100 指數，凸顯近期市值擴張，以及在全球資料儲存與半導體領域的關鍵地位。

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與此同時，軟體即服務 (SaaS) 巨頭 Atlassian 則遭剔除，顯示雖然該公司在協作工具領域仍位居領先地位，但市場正在擴大轉向支撐 AI 與數據經濟的硬體及基礎設施族群。

Sandisk 加入那斯達克 100 指數，可望帶動機構投資人的大規模買盤，因為追蹤指數的基金將因應成分股變動調整投資組合，通常會引發「入列前漲勢」。

包括受歡迎的 Invesco QQQ Trust 在內，目前全球有超過 200 項投資產品追蹤那斯達克 100 指數，管理資產規模超過 6000 億美元。

進入那斯達克 100 指數，也將為 SanDisk 帶來更高的知名度與流動性，進而降低資金成本。

反之，由於被動基金需處分持股以因應成分股調整，Atlassian 短期內可能面臨賣壓。

Bernstein 分析師 Mark Newman 日前在報告中指出，由於 NAND 記憶體價格進入強勁上升循環，市場仍低估 Sandisk 本輪景氣的獲利能力與持續性。

他認為在極為樂觀的「多頭情境」下，若 NAND 平均售價在第 1 季、第 2 季皆出現 75% 的季增幅，SanDisk 股價有望大幅攀升至 3000 美元。即使是較為保守的「基本情境」中，Newman 仍給出 1250 美元目標價。