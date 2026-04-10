鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-04-11 06:16

美伊談判在即 道瓊標普收黑 但仍創去年11月以來最佳單週表現 (圖：REUTERS/TPG)

標普 500 指數收低 0.11%，在連續七個交易日上漲後動能減弱，但本週仍創下自去年 11 月以來最佳單週表現。

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美國總統川普持續對伊朗施壓，要求在本週末於巴基斯坦舉行的會談中達成協議。外媒指出，若談判破局，美方已有備案，準備進一步軍事行動。

數據方面，美國 3 月消費者物價指數 (CPI) 顯示通膨再度升溫。年增率升至 3.3%，月增幅達 0.9%，創下 2022 年以來最大單月漲幅，這波通膨反彈與美伊衝突推升能源價格密切相關。

展望後市，財報季將於下週由銀行股揭開序幕，包括高盛、摩根大通、花旗、富國銀行、美國銀行及摩根士丹利等大型金融機構將陸續公布業績。市場預期，近期波動加劇將推升交易收入，帶動銀行表現。

美股週五 (10 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 269.23 點，或 0.56%，報 47,916.57 點。

那斯達克指數上漲 80.48 點，或 0.35%，報 22,902.89 點。

S&P 500 指數下跌 7.77 點，或 0.11%，報 6,816.89 點。

費城半導體指數上漲 200.29 點，或 2.31%，報 8,889.83 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 126.27 點，或 0.85%，報 14,981.77 點。

標普 11 大板塊表現分歧，科技與必需消費領漲，但金融與醫療領跌 (圖：FINVIZ)

焦點個股

台股 ADR 漲多跌少。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.40%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.35%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.20%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.75%。

企業新聞

市場資金輪動跡象明顯，科技軟體股成為主要賣壓來源。ServiceNow (NOW-US) 下跌約 7.54% 至每股 83 美元，瑞銀將該股評等由買進下調至中性，並指出其在 AI 時代的競爭優勢不如先前預期。

Palantir 週五收黑 1.86% 至每股 128.11 美元，全週仍累計下跌近 14%。

知名投資人貝瑞 (Michael Burry) 週五表示，儘管川普在社群平台公開稱讚 Palantir 具備「優秀戰鬥能力與裝備」，一度帶動股價自盤中低點反彈，但他仍維持對 Palantir (PLTR-US) 的看空立場，並強調不會出脫手中既有的空頭選擇權部位。

晶圓代工龍頭台積電 (TSM-US) 上漲約 1.5% 至每股 370 美元，受惠營收突破 1 兆元，達 1.1341 兆元，創單季歷史新高，年增 35.1%，反映 AI 與高效能運算需求持續強勁。

CoreWeave (CRWV-US) 強漲超過 10% 至每股 102 美元，公司宣布與 Anthropic 簽署多年合作協議，將為 Claude 模型提供運算資源，相關產能預計於今年稍晚上線，市場看好其在 AI 雲端運算領域的成長潛力。

華爾街分析

伊朗局勢仍是短期最大變數。資深策略師 Louis Navellier 指出，一旦停火破裂、軍事衝突再起，市場恐再度面臨下行壓力與波動擴大。

Annex Wealth Management 分析師 Brian Jacobsen 表示，目前尚未看到能源成本全面傳導至核心通膨，企業多數仍在初期吸收成本壓力。

TradeStation 策略師 David Russell 則認為，在企業獲利成長支撐下，市場仍可能將通膨視為可控，但荷姆茲海峽局勢的緩解，將是市場進一步回穩的關鍵。