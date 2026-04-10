鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-10 08:03

美國總統川普 (Donald Trump) 週四 (9 日) 證實，他已致電以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu)，要求對方在黎巴嫩採取「更低調」的軍事行動，以維持與伊朗之間脆弱的停火局勢。

川普接受 NBC News 專訪時指出，他已與尼坦雅胡直接溝通，認為當前局勢需要「更低調」處理，以避免衝突進一步升溫、影響正在推進的外交談判。

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美國副總統范斯 (JD Vance) 亦表示，以色列方面已同意在黎巴嫩行動上進行自我約束。不過，就在相關表態出爐之際，以色列國防軍 (IDF) 對黎巴嫩發動自戰事爆發以來最猛烈的一波空襲，顯示前線情勢與政治承諾之間仍存在落差。

根據黎巴嫩官方統計，空襲已造成超過 200 人死亡。以色列方面則表示，多數死者為真主黨 (Hezbollah) 成員，但現場影像顯示，傷亡者中亦包括婦女與兒童，引發外界對平民傷亡的關注。

在外交進展方面，川普對美伊達成長期協議仍持審慎樂觀看法。他透露，各方預計將於週末在巴基斯坦展開新一輪會談。然而，伊朗已警告，若以色列持續對黎巴嫩發動攻擊，將可能退出談判進程。

川普還指出，伊朗領導人在正式談判場合的態度，與對外公開發言有所不同，認為在談判桌上更理性。

他同時強調，伊朗正面臨壓力，處於劣勢地位，「他們正在同意所有必須接受的條件」，並稱伊朗「已被征服、沒有軍事力量」。

不過，儘管停火機制已啟動，伊朗仍持續對周邊地區發動攻擊，使區域局勢仍存在高度不確定性。